Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів

Під час війни кожен громадянин України намагається допомагати військовим, як може. Не залишаються осторонь і культурні діячі.

У Дніпрі фестиваль разом із Фондом Культурна столиця розпочали серію благодійних концертів. Відкрив її гурт Друга Ріка, який на станції дніпровського метрополітену виконав свої найвідоміші хіти.

“БезВіз БезВійни!”

Для концерту у метро було підібрано спеціальний репертуар — фронтмен гурту Валерій Харчишин зізнається: на початку війни співати та грати не хотів. Але потім зрозумів, що саме так може допомогти українським армійцям, й організував благодійний тур.

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На концертах він збирає гроші для українських військових.

Зокрема, перша мета — зібрати 18 тис. євро на карету швидкої допомоги для окремої бригади ТрО. Проект анонсували кілька діб тому, і вже вдалося зібрати майже всю суму.

Вхід на концерти — вільний, але пожертвувати кошти може кожен. Також збір коштів проводитиметься під час прямої трансляції концерту.

Повне відео трансляції організатори концерту опублікували на своєму Facebook.

Донати для української армії може здійснити кожен за цими реквізитами:

МФО ПриватБанку — 305299

ПриватБанку — 305299 Отримувач платежу — Гефтер Вадим Якович

— Гефтер Вадим Якович IBAN — UA183052990000026200901708475

Рахунок отримувача — 26200901708475

— 26200901708475 РНОКПП отримувача — 2417713377

Спільно з українськими виконавцями такі концерти планують проводити й надалі.

Українські артисти проводять благодійні концерти також для підтримки біженців та дітей. Серед таких знаменитостей — Onuka та Pianoboy. Дізнайся більше про благодійний концерт Я з тобою.