Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів

Під час війни кожен громадянин України намагається допомагати військовим, як може. Не залишаються осторонь і культурні діячі.
У Дніпрі фестиваль разом із Фондом Культурна столиця розпочали серію благодійних концертів. Відкрив її гурт Друга Ріка, який на станції дніпровського метрополітену виконав свої найвідоміші хіти.
Для концерту у метро було підібрано спеціальний репертуар — фронтмен гурту Валерій Харчишин зізнається: на початку війни співати та грати не хотів. Але потім зрозумів, що саме так може допомогти українським армійцям, й організував благодійний тур.
На концертах він збирає гроші для українських військових.
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Зокрема, перша мета — зібрати 18 тис. євро на карету швидкої допомоги для окремої бригади ТрО. Проект анонсували кілька діб тому, і вже вдалося зібрати майже всю суму.
Вхід на концерти — вільний, але пожертвувати кошти може кожен. Також збір коштів проводитиметься під час прямої трансляції концерту.
Повне відео трансляції організатори концерту опублікували на своєму Facebook.
Спільно з українськими виконавцями такі концерти планують проводити й надалі.
Українські артисти проводять благодійні концерти також для підтримки біженців та дітей. Серед таких знаменитостей — Onuka та Pianoboy. Дізнайся більше про благодійний концерт Я з тобою.