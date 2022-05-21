Колись зняв серіал про добровольця, а тепер сам ним став — Ахтем Сеітаблаєв про життя в теробороні

З початку повномасштабної війни український актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв пішов у лави тероборони. У 2020 році вийшов його серіал Доброволець, а тепер і сам постановник став пресофіцером 206 батальйону ТрО Києва.

В ефірі телемарафону Сеітаблаєв розповів про нові реалії свого життя.

Реальне життя відрізняється від кіно — воно набагато об’ємніше, жорстокіше та неочікуваніше.

Загалом моє ставлення до добровольців не змінилось. Я як захоплювався їхніми вчинками, так і захоплююсь. І багатьох з них вважаю для себе моральним орієнтиром, — зазначає режисер.

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Навіть у теробороні він не забуває про своє покликання та фіксує на камеру все, що відбувається довкола. У цьому йому допомагають дві знімальні групи фрілансерів-волонтерів.

Може, вийде цілий серіал коротких документальних історій. Можливо, комусь знадобиться матеріал надалі як докази скоєних росіянами злочинів, — міркує Сеітаблаєв.

Плівка має розповідати правду всьому світу, тож митець часто ділиться своїми матеріалами зі світовими ЗМІ: Reuters, CNN, The Times тощо. Фільмуванням режисера вже зацікавився й продюсер стрічки Містер і місіс Сміт.

Між собою знімальна група називає свої матеріали колективним портретом українця, який став на захист своєї країни.

Світова кінематографічна спільнота активно підтримує Україну: хтось безпосередньо приїжджає до нас для волонтерства, хтось займається благодійністю. А голлівудський актор Річард Гір продав на аукціоні Jaguar XK8 для допомоги Україні.