Шоу-біз

Колись зняв серіал про добровольця, а тепер сам ним став — Ахтем Сеітаблаєв про життя в теробороні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Травня 2022, 22:00
Ахтем Сеітаблаєв про службу в теробороні
Фото: Instagram

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