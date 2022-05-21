Шоу-биз

Когда-то снял сериал о добровольце, а теперь сам им стал — Ахтем Сеитаблаев о жизни в терробороне

Елена Яковлева, редактор сайта 21 мая 2022, 22:00
Ахтем Сеітаблаєв про службу в теробороні
Фото: Instagram

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