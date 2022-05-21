Когда-то снял сериал о добровольце, а теперь сам им стал — Ахтем Сеитаблаев о жизни в терробороне

С начала полномасштабной войны украинский актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев вступил в ряды терробороны. В 2020 году вышел его сериал Доброволец, а теперь и сам постановщик стал пресс-офицером 206 батальона ТрО Киева.

В эфире телемарафона Сеитаблаев рассказал о новых реалиях своей жизни.

Реальная жизнь отличается от кино — она гораздо объемнее, жестче и неожиданнее.

В общем, мое отношение к добровольцам не изменилось. Я как восхищался их поступками, так и восхищаюсь. И многих из них считаю для себя нравственным ориентиром, — отмечает режиссер.

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Даже в терробороне он не забывает о своем призвании и фиксирует на камеру все происходящее вокруг. В этом ему помогают две съемочные группы фрилансеров-волонтеров.

Может, выйдет целый сериал кратких документальных историй. Возможно, кому-то понадобится материал в дальнейшем как доказательства совершаемых россиянами преступлений, — рассуждает Сеитаблаев.

Пленка должна рассказывать правду всему миру, поэтому деятель искусства часто делится своими материалами с мировыми СМИ: Reuters, CNN, The Times и т.д. Фильмированием режиссера уже заинтересовался и продюсер фильма Мистер и миссис Смит.

Между собой съемочная группа называет свои материалы коллективным портретом украинца, вставшего на защиту своей страны.

Мировое кинематографическое сообщество активно поддерживает Украину: кто-то непосредственно приезжает к нам для волонтерства, кто-то занимается благотворительностью. А голливудский актер Ричард Гир продал на аукционе Jaguar XK8 для помощи Украине.