Для помощи Украине ничего не жалко! Ричард Гир продает на аукционе Jaguar XK8

Украина объединила вокруг себя весь мир. Люди из многих стран хотят нам помочь. Артисты записывают песни с украинскими певцами, актеры и режиссеры приезжают в Украину волонтерить, а некоторые музыкальные группы прибывают с концертами, чтобы поднять боевой дух.

Еще одним голливудским актером, кто решил помочь Украине, стал Ричард Гир. Когда-то он играл в популярном фильме Красотка, а ныне продает “свою красотку” для помощи Украине.

Ричард Гир продает Jaguar XK8 для помощи Украине

Голливудский актер продает Jaguar XK8 в 1999 году на автоаукционе Bring a Trailer.

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— Полная сумма продаж, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются некоммерческими организациями, предоставляющими ресурсы пострадавшим от войны в Украине, — говорится на сайте автоаукциона.

По состоянию на 13 мая сумма за автомобиль составляет 29 тысяч долларов.

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Как выглядит Jaguar XK8 1999

Ранее во Львов приезжала Анджелина Джоли, голливудская актриса приехала в Украину по личной инициативе.