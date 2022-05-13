Для помощи Украине ничего не жалко! Ричард Гир продает на аукционе Jaguar XK8

Украина объединила вокруг себя весь мир. Люди из многих стран хотят нам помочь. Артисты записывают песни с украинскими певцами, актеры и режиссеры приезжают в Украину волонтерить, а некоторые музыкальные группы прибывают с концертами, чтобы поднять боевой дух.
Еще одним голливудским актером, кто решил помочь Украине, стал Ричард Гир. Когда-то он играл в популярном фильме Красотка, а ныне продает “свою красотку” для помощи Украине.
Голливудский актер продает Jaguar XK8 в 1999 году на автоаукционе Bring a Trailer.
— Полная сумма продаж, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются некоммерческими организациями, предоставляющими ресурсы пострадавшим от войны в Украине, — говорится на сайте автоаукциона.
По состоянию на 13 мая сумма за автомобиль составляет 29 тысяч долларов.
По состоянию на 13 мая сумма за автомобиль составляет 29 тысяч долларов.
Фото: Bring a Trailer
Ранее во Львов приезжала Анджелина Джоли, голливудская актриса приехала в Украину по личной инициативе.