Для допомоги Україні нічого не шкода! Річард Гір продає на аукціоні Jaguar XK8

Україна об’єднала навколо себе весь світ. Люди з багатьох країн мають бажання їй допомогти. Артисти записують пісні з українськими співаками, актори та режисери приїздять в Україну волонтерити, а деякі музичні гурти прибувають з концертами, щоб підняти бойовий дух.
Ще одним голлівудським актором, хто вирішив допомогти Україні, став Річард Гір. Колись він грав у популярному фільмі Красуня, а нині продає “свою красуню” для допомоги Україні.
Голлівудський актор продає Jaguar XK8 1999 року на автоаукціоні Bring a Trailer.
— Повну суму продажу, включаючи комісію покупця, буде порівну розділено між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є некомерційними організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні, — йдеться на сайті автоаукціону.
Станом на 13 травня, сума за автомобіль становить 29 тисяч доларів.
Станом на 13 травня, сума за автомобіль становить 29 тисяч доларів.
Фото: Bring a Trailer
Раніше до Львова приїздила Анджеліна Джолі, голлівудська актриса приїхала в Україну з особистої ініціативи.