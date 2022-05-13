Для допомоги Україні нічого не шкода! Річард Гір продає на аукціоні Jaguar XK8

Україна об’єднала навколо себе весь світ. Люди з багатьох країн мають бажання їй допомогти. Артисти записують пісні з українськими співаками, актори та режисери приїздять в Україну волонтерити, а деякі музичні гурти прибувають з концертами, щоб підняти бойовий дух.

Ще одним голлівудським актором, хто вирішив допомогти Україні, став Річард Гір. Колись він грав у популярному фільмі Красуня, а нині продає “свою красуню” для допомоги Україні.

Річард Гір продає Jaguar XK8 для допомоги Україні

Голлівудський актор продає Jaguar XK8 1999 року на автоаукціоні Bring a Trailer.

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— Повну суму продажу, включаючи комісію покупця, буде порівну розділено між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є некомерційними організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні, — йдеться на сайті автоаукціону.

Станом на 13 травня, сума за автомобіль становить 29 тисяч доларів.

Читати на тему Дженіфер Лопес з Україною — співачка виступить на благодійному концерті Як Дженіфер Лопес допоможе Україні.

Як виглядає Jaguar XK8 1999

Раніше до Львова приїздила Анджеліна Джолі, голлівудська актриса приїхала в Україну з особистої ініціативи.