Дженіфер Лопес з Україною — співачка виступить на благодійному концерті

Сьогодні тисячі людей підтримують Україну. Світ не може бути байдужим до того болю та страждань, які зараз переживають українці всередині країни та поза нею.

Саме тому впливові люди показують своїм прикладом, що можна допомагати ЗСУ, біженцям та волонтерам там, де є можливість та можуть знадобитися навички.

Хтось збирає гуманітарну допомогу та гроші, хтось організовує програми для біженців, дає їм житло, використовує свою медійність для висвітлення теми війни в Україні, а хтось дає благодійні концерти.

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Серед тих, хто вирішив долучитися до підтримки України — відома американська співачка Дженіфер Лопес. Про це повідомило видання Wwd.

Вона виступить на благодійному галаконцерті під назвою Luisa Via Roma.

Він відбудеться вже 30 липня за підтримки UNICEF на італійському острові Капрі. Окрім Дженіфер Лопес в концерті візьмуть участь ще багато зірок.

Частину коштів, яку вдасться зібрати на концерті, перерахують на потреби українських біженців, яким довелося залишити свій дім, щоб врятувати життя.

Також очікується, що на галаконцерті виступлять представники UNICEF, які зараз перебувають в Україні. Саме вони розкажуть про те, які звірства чинять російські окупанти.

Дуже важливо про це говорити, щоб кожен знав, якою ціною Україна відстоює незалежність і як потрібно боротися за свободу. Команда UNICEF це чудово розуміє і підтримує Україну, як може.

Незабаром відбудеться ще одна грандіозна подія у світі музики — наймасштабніший пісенний конкурс. Чим цьогоріч здивує Євробачення, дізнавайся з нами.