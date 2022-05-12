Дженнифер Лопес с Украиной — певица выступит на благотворительном концерте

Сегодня тысячи людей поддерживают Украину. Мир не может быть безразличен к той боли и страданиям, которые сейчас переживают украинцы внутри страны и за ее пределами.

Поэтому влиятельные люди показывают своим примером, что можно помогать ВСУ, беженцам и волонтерам там, где есть возможность и могут понадобиться навыки.

Кто-то собирает гуманитарную помощь и деньги, кто-то организует программы для беженцев, дает им жилье, использует свою медийность для освещения темы войны в Украине, а кто-то дает благотворительные концерты.

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Среди тех, кто решил присоединиться к поддержке Украины — известная американская певица Дженнифер Лопес, сообщило издание Wwd.

Она выступит на благотворительном гала-концерте под названием Luisa Via Roma.

Он состоится уже 30 июля при поддержке UNICEF на итальянском острове Капри. Кроме Дженнифер Лопес в концерте примут участие еще многие звезды.

Часть средств, которые удастся собрать на концерте, будет перечислена на нужды украинских беженцев, которым пришлось покинуть свой дом, чтобы спасти жизнь.

Также ожидается, что на гала-концерте выступят представители UNICEF, которые сейчас находятся в Украине. Именно они расскажут о том, какие зверства совершают российские оккупанты.

Очень важно об этом говорить, чтобы каждый знал, какой ценой Украина отстаивает независимость и как нужно бороться за свободу. Команда UNICEF это отлично понимает и поддерживает Украину, как может.

В скором времени состоится еще одно грандиозное событие в мире музыки — самый масштабный песенный конкурс. Чем в этом году удивит Евровидение, узнавай с нами.