Новий ресторан у Львові, а після перемоги — в Криму: Ектор Хіменес-Браво не збирається йти з України

Зірковий шеф і ресторатор Ектор Хіменес-Браво, який уже 13 років живе в Україні та вважає себе наполовину українцем, мріє про відбудову Київщини і вже збирає для цього гроші.

Ектор провів благодійну вечерю у Варшаві — особисто розробив українське меню. Він був вражений, бо квитки на вечір допомоги Україні розкупили в перший же день. Читай далі, скільки вдалося зібрати грошей та як шеф допомагає Україні.

Їжа як зброя

Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, Ектор був у рідній Колумбії. Та вирішив, що має повернутися, аби допомагати Україні, де тепер його дім.

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Від початку війни Ектор Хіменес-Браво годує у своїх ресторанах українських захисників, лікарів, волонтерів тощо. Заклади шефа в Києві одразу перетворились у волонтерський штаб.

Потрібно готувати їжу для допомоги нашим армії, поліції, волонтерам, теробороні та пенсіонерам, — розповів ресторатор в ефірі телемарафону.

Благодійний вечір у Варшаві

Побачивши руйнування, які лишила російська армія, Ектор вирішив, що час збирати гроші на відбудову України. І робити це так, як він найкраще уміє — готувати їжу.

Шеф домовився з одним з найкращих ресторанів Варшави — там взялися збирати гостей для благодійної вечері, а Ектор розробив українське меню.

У перший день усі квитки продав. У нас зараз є 42 тисячі євро для України, — поділився кухар.

За його словами, всі гроші підуть на допомогу і відбудову Бучанського району. Та на цьому шеф не збирається зупинятися, а хоче організовувати подібні благодійні вечори в інших містах Європи, США та Канади.

Відкриття ресторану у Львові

Нині Ектор готується до відкриття ще одного ресторану у Львові. Рішення про це він ухвалив вже після початку повномасштабної війни.

Зараз потрібно інвестувати в Україну, бо нашій країні потрібні гроші, нашим кухарям потрібні гроші, нашим кондитерським потрібно працювати, нашим офіціантам потрібна робота.

Чоловік мріє після перемоги України стати шефом ще одного ресторану, на цей раз у Криму.

Інші українські зірки теж не стоять осторонь. Хореограф-постановник і суддя проекту Україна має талант Євген Кот розповів про волонтерство і допомогу українським військовим.