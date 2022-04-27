Тисячі гарячих страв на день для українських героїв! Ектор Хіменес-Браво про роботу своїх ресторанів під час війни

З перших днів війни два ресторани судді проекту МастерШеф Ектора Хіменес-Браво у центрі Києва готують їжу для бійців ЗСУ, тероборони, медиків та залізничників. В ефірі телемарафону ресторатор розповів, як саме працює його команда під час війни.

— Коли це все почалося 24 лютого, це було жахливо. Я, як і всі, не знав, що робити на той момент.

Найперше, що я подумав, — хочу пістолет і допомагати нашій армії.

Але, звичайно, мені знадобилася б довга підготовка, бо я не вмію це робити. Два дні потому наш ресторан придумав, як можна допомагати.

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Так Ектор описав свої почуття в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Але потім він усвідомив, що його найкраща зброя — пательня та каструля.

За словами шефа, команда ресторанів дуже вмотивована й з усією енергією допомагає українським героям смачно та поживно їсти. У перші дні вона готувала 500-600 порцій на день, але щодня нарощувала темп і врешті дійшла до 3000 гарячих страв на добу.

У меню українських героїв — супчики, салати з капусти, м’ясо, гречка, рис тощо. Готують переважно мікс української та азійської кухні.

Я завжди хочу, щоб наша їжа давала гарний настрій для наших героїв, — розповідає Ектор.

Незабаром буде 13 років, як Ектор вперше приїхав на екскурсію в Київ. Тут він залишився й зміг стати одним із найвідоміших кулінарів України.

У цій країні я прожив чверть свого життя. Тут я знайшов друзів. Тут я знайшов другу половинку. Я привозив у Київ маму з Колумбії та хвалився, яка гарна Україна, — написав ресторатор у своєму Instagram.

Попри те, що Ектор все ще вільно не володіє українською, себе вважає наполовину українцем та щиро переживає за всіх, хто нині обороняє нашу землю.

Я буду боротися за свій дім до самого кінця, допоки ми не поїдемо відкривати ресторан у Криму, — заявив він.

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