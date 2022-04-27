Тысячи горячих блюд в день для украинских героев! Эктор Хименес-Браво о работе своих ресторанов во время войны

С первых дней войны два ресторана судьи проекта МастерШеф Эктора Хименес-Браво в центре Киева готовят еду для бойцов ВСУ, терробороны, медиков и железнодорожников. В эфире телемарафона ресторатор рассказал, как работает его команда во время войны.

— Когда все это началось 24 февраля, это было ужасно. Я, как и все, не знал, что делать в тот момент.

Первое, что я подумал, — я хочу пистолет и помогать нашей армии.

Но, конечно, мне понадобилась бы долгая подготовка, потому что я не умею это делать. Через два дня наш ресторан придумал, как можно помогать.

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Так Эктор описал свои чувства в первые дни полномасштабной агрессии России против Украины. Но потом он осознал, что его лучшее оружие — сковорода и кастрюля.

По словам шефа, команда ресторанов очень мотивирована и со всей энергией помогает украинским героям вкусно и питательно кушать. В первое время она готовила 500-600 порций в день, но ежедневно наращивала темп и наконец дошла до 3000 горячих блюд в сутки.

В меню украинских героев супчики, салаты из капусты, мясо, гречка, рис и т.д. Готовят преимущественно микс украинской и азиатской кухни.

Я всегда хочу, чтобы наша еда дарила хорошее настроение нашим героям, — рассказывает Эктор.

В скором времени будет 13 лет, как Эктор впервые приехал на экскурсию в Киев. Здесь он остался и смог стать одним из самых известных кулинаров Украины.

В этой стране я прожил четверть своей жизни. Здесь я нашел друзей. Здесь я нашел вторую половинку. Я привозил в Киев маму из Колумбии и хвастался, какая красивая Украина, — написал ресторатор в своем Instagram.

Несмотря на то, что Эктор все еще свободно не владеет украинским, себя считает наполовину украинцем и искренне переживает за всех, кто сейчас обороняет нашу землю.

Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму, — заявил он.

7000 обедов ежедневно готовит волонтерская кухня в Харькове для украинских военных на передовой, бойцов терробороны и мирных жителей, вынужденных жить в укрытиях. Читай, как харьковчане волонтерят на кухне ради общей победы.