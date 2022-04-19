Волонтерская кухня в Харькове: истории людей, которые стали за плиту, чтобы приблизить победу

Семь тысяч обедов ежедневно готовит волонтерская кухня в Харькове – для украинских военных на передовой, бойцов терробороны и мирных жителей из Северной Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, которые вынуждены жить в укрытиях, потому что их дома под постоянным вражеским огнем.

Полсотни харьковчан, среди которых бармен, учительница, фармацевт, во время войны встали за плиту, чтобы быть вместе с Вооруженными Силами и приближать победу.

Юрий раньше разливал элитный алкоголь и колотил коктейли. Он был барменом одного из самых популярных клубов Харькова. Теперь же мужчина работает с мясом, а за день перерабатывает около тонны продукта.

раньше разливал элитный алкоголь и колотил коктейли. Он был барменом одного из самых популярных клубов Харькова. Теперь же мужчина работает с мясом, а за день перерабатывает около тонны продукта. В соседнем зале – Ольга . Она специалист Облэнерго. Сейчас ее ответственность – это супы, котлеты и рыба. Говорит, что если бы была нужда, то и на фронт пошла бы.

. Она специалист Облэнерго. Сейчас ее ответственность – это супы, котлеты и рыба. Говорит, что если бы была нужда, то и на фронт пошла бы. Разливает суп Артем. По специальности он фармацевт. Сначала занимался мясными блюдами, а теперь стоит на фасовке. А развозит все Андрей – специалист по солнечной энергетике.

Алексей и Станислав – владельцы помещения, в котором когда-то находился ресторан. Теперь они каждый день ищут продукты для обедов – это несколько тонн продовольствия.

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Рядом работают администратор отеля, логопед, домохозяйка. На время войны они стали поварами без зарплаты. Присоединиться к команде волонтеров все еще можно.

Ежедневно они делают около семи тысяч обедов для военных, терробороны и мирных жителей, которые уже почти два месяца живут в укрытиях, потому что их дома находятся под постоянным огнем.

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