Волонтерская кухня в Харькове: истории людей, которые стали за плиту, чтобы приблизить победу

Семь тысяч обедов ежедневно готовит волонтерская кухня в Харькове – для украинских военных на передовой, бойцов терробороны и мирных жителей из Северной Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, которые вынуждены жить в укрытиях, потому что их дома под постоянным вражеским огнем.
Полсотни харьковчан, среди которых бармен, учительница, фармацевт, во время войны встали за плиту, чтобы быть вместе с Вооруженными Силами и приближать победу.
Алексей и Станислав – владельцы помещения, в котором когда-то находился ресторан. Теперь они каждый день ищут продукты для обедов – это несколько тонн продовольствия.
Рядом работают администратор отеля, логопед, домохозяйка. На время войны они стали поварами без зарплаты. Присоединиться к команде волонтеров все еще можно.
Ежедневно они делают около семи тысяч обедов для военных, терробороны и мирных жителей, которые уже почти два месяца живут в укрытиях, потому что их дома находятся под постоянным огнем.
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