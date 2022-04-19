Волонтерська кухня у Харкові: історії людей, що стали до плити, аби наблизити перемогу

Сім тисяч обідів щодня готує волонтерська кухня у Харкові: для українських військових на передовій, бійців тероборони й мирних жителів з Північної Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, які вимушені жити в укриттях, бо їхні домівки під постійним ворожим вогнем.
Півсотні харків’ян, серед яких бармен, учителька, фармацевт, у війну стали до плити, аби бути поруч зі Збройними Силами й наближати перемогу.
Олексій і Станіслав — власники приміщення, в якому колись був ресторан. Тепер вони щодня знаходять продукти для обідів — це кілька тонн харчів.
Поруч працюють адміністраторка готелю, логопединя, домогосподарка. На час війни вони всі стали кухарями без зарплатні. Проте долучитися до команди волонтерів ще можна.
Щодня вони роблять близько семи тисяч обідів для військових, тероборони та мирних жителів, які вже майже два місяці живуть в укриттях, бо їхні будинки під постійним вогнем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація у Миколаєві на шостий день без води та як згуртувались містяни, щоб розв’язати проблему з постачанням води.