Харків у вогні. Росіяни безжально обстрілюють місто, є загиблі й поранені

У Харкові через ворожі обстріли загинули п’ятеро цивільних, ще 20 зазнали поранень.

Одночасно у середмісті спалахнуло півтора десятка пожеж, ворожі набої влучали просто у житлові багатоповерхівки.

Окрім центру, під вогнем опинилися також Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка, передмістя Дергачі. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Вибиті шибки, знесені балкони й полум’я — так сьогодні виглядає Харків. Під вогнем окупантів опинилися десятки вулиць, рятувальники переїжджають з пожежі на пожежу.

На центральній вулиці міста медики намагаються надати допомогу пораненим людям та наказують усім лежати на підлозі під час обстрілів.

За кілька кварталів горять четвертий та п’ятий поверхи одного з будинків. У ньому лишилися жити кілька людей, інші виїхали ще після першого потужного удару в березні.

Водночас у центрі палають 15 будинків. Всюди, окрім пожеж, руйнації та завали від обстрілів.

Окупанти продовжують чинити злочини й на тимчасово окупованих територіях. Раніше ми розповідали про ситуацію в Запорізькій області.