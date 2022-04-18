Харьков в огне. Россияне безжалостно обстреливают город, есть погибшие и раненые

В Харькове из-за вражеских обстрелов погибли пять гражданских, еще 20 получили ранения.

Одновременно в центре города вспыхнули полтора десятка пожаров, вражеские патроны попадали прямо в жилые многоэтажки.

Кроме центра, под огнем оказались также Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, пригород Дергачи. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Выбиты стекла, уничтоженные балконы и пламя — так сегодня выглядит Харьков. Под огнем оккупантов оказались десятки улиц, спасатели переезжают с пожара на пожар.

На центральной улице города медики пытаются помочь раненым людям и приказывают всем лежать на полу во время обстрелов.

Через несколько кварталов горят четвертый и пятый этажи одного из домов. В нем остались жить несколько людей, остальные уехали еще после первого мощного удара в марте.

Одновременно в центре горят 15 домов. Повсюду, кроме пожаров, разрушения и завалы от обстрелов.

Оккупанты продолжают совершать преступления и на временно оккупированных территориях. Ранее мы рассказывали о ситуации в Запорожской области.