Займаюсь тим, що вмію найкраще: шеф-кухар Ольга Мартиновська про те, як допомагає українцям

Суддя проекту МастерШеф Ольга Мартиновська розповіла, чим займається під час війни.
На кулінарному фронті теж багато роботи, тож Ольга й собі знайшла, як допомогти людям.
Займаюсь тим, що вмію найкраще. Спрямовую кулінарію в правильне русло.
Займаюсь тим, що вмію найкраще. Спрямовую кулінарію в правильне русло.
У перший тиждень війни вона готувала їжу для лікарів та військових, а зараз організовує кулінарні ярмарки у Празі. На них готують та продають українські страви: борщ із пампушками, вареники, млинці, медовики.
Ольга зізнається: раніше такого не готувала, адже завжди була амбасадором французької кухні.
Навчилась заліплювати вареники косичкою, зварила стільки борщів, скільки за все життя не готувала — по 200–300 літрів!
Навчилась заліплювати вареники косичкою, зварила стільки борщів, скільки за все життя не готувала — по 200–300 літрів!
Ольга Мартиновська розповіла, що завдяки силі Instagram змогла спростити процеси комунікації з меріями, отримати дозволи та місце для проведення ярмарки, знайти людей для допомоги в приготуванні їжі.
Гроші від продажу страв жінка передає на закупівлю ліків для українців, які залишились у гарячих точках. Далі Ольга планує допомогти жінці, яка втратила чоловіка на війні та лишилася з двома новонародженими близнюками, придбати власне житло.
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