Занимаюсь тем, что умею лучше всего! Шеф-повар Ольга Мартыновская о помощи украинцам

Судья проекта МастерШеф Ольга Мартыновская рассказала, чем занимается во время войны.

На кулинарном фронте тоже много работы, поэтому Ольга нашла, как помочь людям.

Занимаюсь тем, что умею лучше всего. Направляю кулинарию в правильное русло.

В первую неделю войны она готовила еду для врачей и военных, а сейчас организовывает кулинарные ярмарки в Праге. На них готовят и продают украинские блюда: борщ с пампушками, вареники, блины, медовики.

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Ольга признается: раньше такого не готовила, ведь всегда была амбассадором французской кухни.

Научилась залеплять вареники косичкой, сварила столько борщей, сколько за всю жизнь не готовила — по 200–300 литров!

Ольга Мартыновская рассказала, что благодаря силе Instagram ей удалось упростить процессы коммуникации с мэриями, получить разрешения и место для проведения ярмарок, найти людей для помощи в приготовлении блюд.

Деньги от продажи еды женщина передает на закупку лекарств для оставшихся в горячих точках украинцев. Дальше Ольга планирует помочь женщине, потерявшей мужа на войне и оставшейся с двумя новорожденными близнецами, купить собственное жилье.

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