Новый ресторан во Львове, а после победы — в Крыму: Эктор Хименес-Браво не собирается уходить из Украины

Звездный шеф и ресторатор Эктор Хименес-Браво, который уже 13 лет живет в Украине и считает себя наполовину украинцем, мечтает поскорее отстроить Киевскую область и уже собирает для этого деньги.

Эктор провел благотворительный ужин в Варшаве — лично разработал украинское меню. Он был поражен тем, что билеты на вечер помощи Украине раскупили в первый же день. Читай дальше, сколько удалось собрать денег и как еще шеф помогает Украине.

Еда как оружие

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Эктор был в родной Колумбии. Но решил, что должен вернуться, чтобы помогать Украине, где теперь его дом.

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С начала войны Эктор Хименес-Браво кормит в своих ресторанах украинских защитников, врачей, волонтеров и т.д. Заведения шефа в Киеве сразу превратились в волонтерский штаб.

Нужно готовить еду для помощи нашей армии, полиции, волонтерам, терробороне и пенсионерам, — рассказал ресторатор в эфире телемарафона.

Благотворительный вечер в Варшаве

Увидев разрушения, которые оставила после себя российская армия, Эктор решил, что пора собирать деньги на восстановление Украины. И делать это так, как он лучше всего умеет — готовить еду.

Шеф договорился с одним из лучших ресторанов Варшавы — там взялись собирать гостей для благотворительного ужина, а Эктор разработал украинское меню.

В первый день все билеты продал. У нас сейчас есть 42 тысячи евро для Украины, — поделился шеф-повар.

По его словам, все деньги пойдут на помощь и отстройку Бучанского района. На этом шеф не собирается останавливаться, а хочет организовывать подобные благотворительные вечера в других городах Европы, США и Канады.

Открытие ресторана во Львове

В настоящее время Эктор готовится открыть еще один ресторан во Львове. Решение об этом принял уже после начала полномасштабной войны.

Сейчас нужно инвестировать в Украину, потому что нашей стране нужны деньги, нашим поварам нужны деньги, нашим кондитерским нужно работать, нашим официантам нужна работа.

Ведущий и кулинар мечтает после победы Украины в войне стать шефом еще одного ресторана, на этот раз в Крыму.

Другие украинские звезды тоже не стоят в стороне. Хореограф-постановщик и судья проекта Україна має талант Женя Кот рассказал о волонтерстве и помощи украинским военным.