Эктор Хименес-Браво собрал более €40 тысяч на благотворительном вечере в Варшаве

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проекту МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво зібрав понад €40 тисяч на благодійному вечорі у Варшаві.

Усі кошти будуть передані у фонд UNITERS та підуть на допомогу постраждалим від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ектор Хіменес-Браво продовжує активно волонтерити та підтримувати українців, готувати разом з командою своїх ресторанів для тих, хто цього потребує, а також привертати увагу всього світу до України.

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Днями шеф-кухар влаштував благодійну вечерю у Польщі, у варшавському ресторані Restauracja Belvedere.

Ектор зібрав коло однодумців та запросив зіркову гостю — Злату Огнєвіч, яка виконала низку українських пісень. Зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим на Київщині.

Благодійний вечір пройшов неймовірно! Зібрано 1 300 000 гривень! Ми продали усі 120 білетів, віночки та створили душевну атмосферу.

— Завдяки усій команді, Златі Огнєвіч, шефу, місцевим музикантам та всій команді ресторану Restauracja Belvedere та нашим гостям! Знаєте, бувають дні, які ти запам’ятовуєш на усе життя та розповідаєш за столом друзям. Цей — саме такий!

Це була синергія друзів з Польщі, які хочуть допомогти, та українців, які стоять на обороні цінностей усього світу! Я виклався на усі 300%, ніби вперше став на кухню, — ділиться телеведучий.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом з командою своїх ресторанів готує обіди для наших захисників. Так, за цей час командою було приготовано більш як 220 000 порцій!

Щодня кулінари ресторанів готують близько 3000 порцій їжі.

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