Відвідати Україну в переломний момент її історії: Андрій Єрмак запросив кінорежисера Роберта де Ніро приїхати до України

Війна в Україні є жахливою подією для кожного з нас. Проте саме зараз до України прикута увага усього світу: знаменитості з усієї Земної кулі прагнуть відвідати нашу землю та поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запросив відвідати Україну американського актора та кінорежисера Роберта де Ніро під час їхньої відеоконференції. Також до них приєдналася продюсерка Джейн Розенталь. Разом із кіноактором вони є співзасновниками кінофестивалю TriBeCa, що виник як реакція на теракти 11 вересня 2001 року в США.

У своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак подякував їм за підтримку України та швидку реакцію на злочинні дії Росії.

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— Вдячний легенді Голлівуду Роберту де Ніро за його позицію щодо жахливої війни, яку розв’язала проти нашої країни Росія. Бо коли нас підтримують такі люди — це надихає, дає енергію і сили.

Сьогодні Україна воює не лише за себе і свою свободу, а й захищає весь вільний демократичний світ.

Під час розмови Джейн Розенталь зазначила: дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні. Вона виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю TriBeCa, що проходитиме з 8 по 19 червня.

Ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти українцям, — зазначила Розенталь.

Також Андрій Єрмак запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь розглянути можливість долучитися до підтримки ініційованого президентом Володимиром Зеленським проекту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

Роберт де Ніро зі свого боку зазначив, що чекатиме на можливість відвідати Україну в такий переломний момент її історії.

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Головне фото: Getty Images