Посетить Украину в переломный момент её истории: Андрей Ермак пригласил кинорежиссера Роберта де Ниро приехать в Украину

Война в Украине — ужасное событие для каждого из нас. Однако именно сейчас к Украине приковано внимание всего остального мира: знаменитости со всего Земного шара стремятся посетить нашу страну и пообщаться с президентом Владимиром Зеленским.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пригласил посетить Украину американского актера и кинорежиссера Роберта де Ниро на их видеоконференции. Также к ним присоединилась продюсер Джейн Розенталь. Вместе с киноактером они являются соучредителями кинофестиваля TriBeCa, возникшего как реакция на теракты 11 сентября 2001 года в США.

В своем Telegram-канале Андрей Ермак поблагодарил их за поддержку Украины и за быструю реакцию на преступные действия России.

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— Благодарен легенде Голливуда Роберту де Ниро за его позицию относительно ужасной войны, которую развязала против нашей страны Россия. Потому что, когда нас поддерживают такие люди, это вдохновляет, дает энергию и силы.

Сегодня Украина воюет не только за себя и за свою свободу, но и защищает весь свободный демократический мир.

В ходе разговора Джейн Розенталь отметила, что очень тяжело наблюдать за происходящим в Украине. Она выступила с предложением показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского участникам и гостям фестиваля TriBeCa, который будет проходить с 8 по 19 июня.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, — отметила Розенталь.

Также Андрей Ермак предложил Роберту де Ниро и Джейн Розенталь рассмотреть возможность приобщиться к поддержке инициированного президентом Владимиром Зеленским проекта United24, объединяющего людей со всего мира вокруг желания помочь Украине.

Роберт де Ниро, со своей стороны, отметил, что будет ждать возможности посетить Украину в такой переломный момент её истории.

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Главное фото: Getty Images