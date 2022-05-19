Посетить Украину в переломный момент её истории: Андрей Ермак пригласил кинорежиссера Роберта де Ниро приехать в Украину

Война в Украине — ужасное событие для каждого из нас. Однако именно сейчас к Украине приковано внимание всего остального мира: знаменитости со всего Земного шара стремятся посетить нашу страну и пообщаться с президентом Владимиром Зеленским.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пригласил посетить Украину американского актера и кинорежиссера Роберта де Ниро на их видеоконференции. Также к ним присоединилась продюсер Джейн Розенталь. Вместе с киноактером они являются соучредителями кинофестиваля TriBeCa, возникшего как реакция на теракты 11 сентября 2001 года в США.
В своем Telegram-канале Андрей Ермак поблагодарил их за поддержку Украины и за быструю реакцию на преступные действия России.
— Благодарен легенде Голливуда Роберту де Ниро за его позицию относительно ужасной войны, которую развязала против нашей страны Россия. Потому что, когда нас поддерживают такие люди, это вдохновляет, дает энергию и силы.
Сегодня Украина воюет не только за себя и за свою свободу, но и защищает весь свободный демократический мир.
Сегодня Украина воюет не только за себя и за свою свободу, но и защищает весь свободный демократический мир.
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В ходе разговора Джейн Розенталь отметила, что очень тяжело наблюдать за происходящим в Украине. Она выступила с предложением показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского участникам и гостям фестиваля TriBeCa, который будет проходить с 8 по 19 июня.
Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, — отметила Розенталь.
Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, — отметила Розенталь.
Также Андрей Ермак предложил Роберту де Ниро и Джейн Розенталь рассмотреть возможность приобщиться к поддержке инициированного президентом Владимиром Зеленским проекта United24, объединяющего людей со всего мира вокруг желания помочь Украине.
Роберт де Ниро, со своей стороны, отметил, что будет ждать возможности посетить Украину в такой переломный момент её истории.
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Главное фото: Getty Images