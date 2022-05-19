Мы очень хотим помочь! История супругов из Британии, которые без устали волонтерят ради Украины

Холи и Саймон Тернеры — предприниматели из Великобритании. Сами они из небольшого селения Лавенхем на востоке страны. Там живет всего до 2000 человек. И даже там люди очень переживают за украинцев.

В знак поддержки нашего государства местные подняли украинский флаг на крупнейшей архитектурной ценности — церкви, которая датируется еще 15-м веком. Теперь желто-голубой флаг видно из любого уголка Лавенхема.

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Супруги рассказали, как приехали волонтерить ради Украины в Краков. Далее приводим рассказ от первого лица.

Как и все, мы были напуганы вторжением России в Украину. Тем, что россияне сделали с украинскими семьями. И, зная это, мы очень хотим помочь. Три недели назад мы приехали в Краков из Великобритании, чтобы помогать людям, которым пришлось покинуть свои дома.

В общей сложности с начала войны нам уже удалось передать помощи примерно на 45 тыс. фунтов.

Кроме того, сейчас в Великобритании мы открыли еще один сбор средств для украинцев. Хотя мы и понимаем, что это не скорый процесс и может занять какое-то время. Для этого мы создали специальную платформу, где собираем 300 тыс. фунтов для украинцев.

Мы обращаемся к обычным людям и бизнесменам, с которыми общаемся и сотрудничаем. Мы знаем, что они помогают не только деньгами, но и важными товарами для перемещенных украинцев.

Есть еще крутая инициатива — знакомые предприниматели помогают нам с перевозкой через границу всего необходимого оборудования для украинцев, которое было закуплено на деньги благотворителей.

Мы также помогаем необходимым оборудованием украинской армии: резервуарами с водой, обувью и едой для солдат. Мы отправляем помощь и военнослужащим, и гражданским людям, особенно в отдаленные поселки и городки, находящиеся вдали от мегаполисов.

Ведь крупные международные организации делают отличную волонтерскую работу в больших городах, но мы здесь для того, чтобы помочь людям именно в отдаленных уголках Украины.

Для крупных международных компаний логистически очень трудно везти помощь в маленькие населенные пункты, где проживает 10-30 тысяч человек. Поэтому мы стараемся сделать это.

К слову, мы еще помогаем здесь, в Кракове, украинским детям, женщинам и пожилым людям — полностью оплачиваем их покупки в магазинах.

Сегодня мы пришли в пункт сбора помощи украинцам, чтобы узнать, как доехал первый груз, который мы уже отправили, и загрузить еще один автомобиль с помощью. Он будет уезжать сегодня вечером.

Британцы действительно хотят помочь! Невозможно оценить всю ту поддержку, которую Великобритания хочет оказать Украине. То, что делают политики — это одно. Но общество само стремится помогать украинскому народу, кто как может.

Малкольм Нэнс — бывший военнослужащий американского флота и эксперт по безопасности. Он вступил в ряды Интернационального легиона и воюет рядом с украинскими военными против России.

История американского военного Малкольма Нэнса доказывает, что не только Украина, а весь цивилизованный мир сейчас борется с варваризмом и средневековыми идеями России.