Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України

Холі й Саймон Тернери — підприємці з Великої Британії. Самі вони з невеликого селища Лавенхем на сході країни. Там живе усього до 2000 людей. Та навіть там люди дуже переживають за українців.

На знак підтримки нашої держави місцеві здійняли український стяг на найбільшій архітектурній цінності — церкві, яка датується ще 15-м століттям. Тепер жовто-блакитний видніється з будь-якого куточка Лавенхема.

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Подружжя розповіло, як приїхало волонтерити заради України до Кракова. Далі подаємо розповідь від першої особи.

Як і всі, ми були нажахані вторгненням Росії в Україну. Тим, що росіяни зробили з українськими сім’ями. І, знаючи це, ми дуже хочемо допомогти. Тож три тижні тому ми приїхали до Кракова з Великої Британії, щоб допомагати людям, яким довелося покинути свої домівки.

Загалом з початку війни нам уже вдалося передати допомоги приблизно на 45 тис. фунтів.

Крім того, зараз у Великої Британії ми відкрили ще один збір коштів для українців. Хоч ми і розуміємо, що це не швидкий процес і може зайняти якийсь час. Для цього ми створили спеціальну платформу, де збираємо 300 тис. фунтів для українців.

Ми звертаємося до звичайних людей та бізнесменів, з якими спілкуємося і співпрацюємо. Ми знаємо, що вони допомагають не лише грошима, а й важливими товарами для переміщених українців.

Ще є крута ініціатива — знайомі підприємці допомагають нам з перевезенням через кордон усього необхідного обладнання для українців, яке було закуплене на гроші благодійників.

Ми також допомагаємо необхідним обладнанням для української армії: резервуарами з водою, взуттям та їжею для солдатів. Ми відправляємо допомогу і військовослужбовцям, і цивільним людям, особливо у віддалені селища і містечка, які розташовані далеко від мегаполісів.

Адже великі міжнародні організації роблять чудову волонтерську роботу у великих містах, але ми тут для того, щоб допомогти людям саме у віддалених куточках України.

Для великих міжнародних компаній логістично дуже важко везти допомогу в маленькі населені пункти, де проживає 10-30 тисяч мешканців. Тож це намагаємося зробити ми.

До слова, ми ще допомагаємо тут, у Кракові, українським дітям, жінкам та літнім людям — повністю оплачуємо їхні покупки в магазинах.

Сьогодні ми прийшли у пункт збору допомоги українцям, щоб дізнатися, як доїхав перший вантаж, який ми вже відправили, та завантажити ще одне авто з допомогою. Воно від’їжджатиме сьогодні ввечері.

Британці дійсно хочуть допомогти! Неможливо оцінити всю ту підтримку, яку Велика Британія хоче надати Україні. Те, що роблять політики — це одне. Але суспільство саме прагне допомагати українському народу, хто як може.

Малкольм Ненс — колишній військовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.

Історія американського військового Малкольма Ненса доводить, що не лише Україна, а весь цивілізований світ зараз бореться з варваризмом і середньовічними ідеями Росії.