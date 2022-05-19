Розповіді
Ексклюзив

Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 19 Травня 2022, 16:00
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України

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