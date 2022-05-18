Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи UNITED24 — дізнайся, заради чого об’єднується світ

Україна започаткувала глобальну ініціативу, яка поєднує людей з усього світу довкола допомоги нашій державі — UNITED24. Одним з її амбасадорів став легендарний футболіст Андрій Шевченко.
В ефірі телемарафону він розповів, що таке UNITED24 та як саме він планує долучитись до ініціативи.
UNITED24 — це платформа, яка дає можливість поєднати потоки благодійних зборів грошей у чіткому напрямку для України, — пояснює Шевченко.
UNITED24 — це платформа, яка дає можливість поєднати потоки благодійних зборів грошей у чіткому напрямку для України, — пояснює Шевченко.
Ініціатива була запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються на потреби нашої держави за трьома напрямами:
Наразі вже вдалось зібрати майже $30 млн.
21 травня українська легенда футболу їде до Парижу, після чого відбудеться благодійний матч у Мілані. Частину зібраних коштів спрямують до UNITED24. А 12 червня буде ще одна благодійна гра в Лондоні.
Сьогодні, 18 травня, Шевченко спеціально приїхав з Лондона до Києва для зустрічі із Зеленським.
Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні.
Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні.
Я зроблю все можливе, щоб підвищувати обізнаність про потреби України, щоб заохочувати людей долучатись до UNITED24, робити внесок в нашу перемогу, — сказав футболіст.
Щоб долучитись до UNITED24 не потрібно бути зіркою. Достатньо зайти на сайт ініціативи та пожертвувати кошти для рідної країни.
Максим Чмерковський — українсько-американський хореограф. Чемпіон світу з латиноамериканських танців. Він разом із сім’єю створив фонд Баранова 27 для надання гуманітарної допомоги Україні. Читай інтерв’ю Максима Чмерковського про війну в Україні та благодійність.