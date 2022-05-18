Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи UNITED24 — дізнайся, заради чого об’єднується світ

Україна започаткувала глобальну ініціативу, яка поєднує людей з усього світу довкола допомоги нашій державі — UNITED24. Одним з її амбасадорів став легендарний футболіст Андрій Шевченко.

В ефірі телемарафону він розповів, що таке UNITED24 та як саме він планує долучитись до ініціативи.

Що таке UNITED24

UNITED24 — це платформа, яка дає можливість поєднати потоки благодійних зборів грошей у чіткому напрямку для України, — пояснює Шевченко.

Ініціатива була запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються на потреби нашої держави за трьома напрямами:

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оборона та розмінування;

медична допомога;

відбудова України.

Наразі вже вдалось зібрати майже $30 млн.

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Чим займатиметься Андрій Шевченко в рамках UNITED24

21 травня українська легенда футболу їде до Парижу, після чого відбудеться благодійний матч у Мілані. Частину зібраних коштів спрямують до UNITED24. А 12 червня буде ще одна благодійна гра в Лондоні.

Сьогодні, 18 травня, Шевченко спеціально приїхав з Лондона до Києва для зустрічі із Зеленським.

Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні.

Я зроблю все можливе, щоб підвищувати обізнаність про потреби України, щоб заохочувати людей долучатись до UNITED24, робити внесок в нашу перемогу, — сказав футболіст.

Щоб долучитись до UNITED24 не потрібно бути зіркою. Достатньо зайти на сайт ініціативи та пожертвувати кошти для рідної країни.

Максим Чмерковський — українсько-американський хореограф. Чемпіон світу з латиноамериканських танців. Він разом із сім’єю створив фонд Баранова 27 для надання гуманітарної допомоги Україні. Читай інтерв’ю Максима Чмерковського про війну в Україні та благодійність.