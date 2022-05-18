Андрей Шевченко стал послом инициативы UNITED24 — узнай, ради чего объединяется мир

Украина положила начало глобальной инициативе, которая объединяет людей со всего мира вокруг помощи нашему государству — UNITED24. Одним из ее послов стал легендарный футболист Андрей Шевченко.

В эфире телемарафона он рассказал, что такое UNITED24 и как он планирует приобщиться к инициативе.

Что такое UNITED24

UNITED24 — это платформа, позволяющая соединить потоки благотворительных сборов денег в четком направлении для Украины, — объясняет Шевченко.

Инициатива была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются на нужды нашего государства по трем направлениям:

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

оборона и разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины.

Сейчас уже удалось собрать около $30 млн.

Читать по теме Дженнифер Лопес с Украиной — певица выступит на благотворительном концерте Как Дженнифер Лопес поможет Украине.

Чем будет заниматься Андрей Шевченко в рамках UNITED24

21 мая украинская легенда футбола уезжает в Париж, после чего состоится благотворительный матч в Милане. Часть собранных средств направят в UNITED24. А 12 июня будет еще одна благотворительная игра в Лондоне.

Сегодня, 18 мая, Шевченко специально приехал из Лондона в Киев для встречи с Зеленским.

Я представляю Украину на международной футбольной арене многие годы. Но сегодня, когда мое государство страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине.

Я сделаю все возможное, чтобы повышать осведомленность о потребностях Украины, чтобы поощрять людей присоединяться к UNITED24, вносить вклад в нашу победу, — сказал футболист.

Чтобы присоединиться к UNITED24, не нужно быть звездой. Достаточно зайти на сайт инициативы и пожертвовать деньги для родной страны.

Максим Чмерковский — украинско-американский хореограф. Чемпион мира по латиноамериканским танцам. Он вместе с семьей создал фонд Баранова 27 для предоставления гуманитарной помощи Украине. Читай интервью Максима Чмерковского о войне в Украине и благотворительности.