Это какая-то мифологическая нация людей! Максим Чмерковский об украинцах, помощи беженцам и благотворительной организации

С начала полномасштабной войны в Украине нам помогает множество людей со всего мира. Украинские звезды собирают деньги и гуманитарную помощь и привлекают внимание мира к, без сомнения, главной теме 2022 года — войне в Украине.

Максим Чмерковский — украино-американский хореограф. Чемпион мира по латинским танцам. Был судьей в украинских танцевальных шоу и первым Холостяком нашей страны.

На момент начала российского вторжения был в Украине. Позже занимался волонтёрством в Польше и вместе с семьей создал фонд Баранова 27 для оказания гуманитарной помощи Украине.

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Вікна поговорили с Максимом о благотворительности, помощи Украине и планах после победы в войне.

О начале войны

— Помните ли вы момент, когда узнали, что началась война?

— Я это утро никогда не забуду. Никогда не представлял, что у меня в жизни будет предложение: “Где ты был, когда началась война?” Это история моей бабушки, которая была ребёнком во время Второй мировой войны. Которая была в оккупации, в Одессе. Она помнит и видела, как погибли все мужчины в семье, помнит все последствия. У неё каждый тост был: “Чтобы не было войны”. Сейчас у моей бабушки болезнь Альцгеймера и она не знает, что происходит.

В то утро мне позвонил Ваня Городецкий, мы с ним очень долго дружим со времён Холостяка. Если мне кто-то звонит ночью по киевскому времени, то в Лос-Анджелесе это середина дня. Я думал, что кто-то забыл, что я не там.

Телефон вибрирует и вибрирует, я понимаю, что что-то чрезвычайное. Думал, может жена с сыном. Время — пять утра.

Я поднимаю трубку и слышу голос Вани: “Брат, началась война”. Это не укладывается в голове, что такое может быть.

Я очень сильно увлекаюсь медициной, в частности реабилитационной. Я отдаю себе отчёт, как влияет стресс и, в частности, война на человека.

Людям нужна будет помощь, чтобы переключиться на мир, когда он будет.

Потому что дети очень травмированы, молодые люди, которые защищают сейчас страну — травмированы. Я понимаю, что понадобится не только гуманитарная помощь, не только то, что нужно будет все отстраивать, а нужно будет очень много восстанавливаться психологически.

— Вы рассказываете о войне в своем Instagram. Смелость ли это? Ведь раньше у вас там был совсем другой контент.

— Я не знаю даже, как это можно объяснить. Я очень часто летаю, очень часто нахожусь в разных странах, но не было такой ситуации, что я просто не мог вернуться домой.

Я уже даже думал: “Ты же атлетически подготовлен, занимаешься в тренажёрном зале, танцор — надень рюкзак и давай пешком выбираться”.

Было очень страшно, и Instagram стал каким-то криком души. Кто-то ещё увидит и узнает об этом (войне в Украине — ред.).

Я оказался в ситуации, где весь мир празднует что-то, а здесь война. Везде воскресенье, и я знаю, что кто-то идёт на футбол, на пляж, играет в видеоигры, а я сижу в Киеве под бомбёжками в бомбоубежище. Я не хотел, чтобы мне было плохо и всем было плохо. Нет, я хотел, чтобы хотя бы обо всем этом (о том, что началась война — ред.) знали.

Instagram — это то, чем я был вооружён. Это не было терробороной или участием в войне, но я рассказывал обо всем в Instagram.

Но я никогда не относился к себе, как к селебрити. Это не то, кем я хотел быть. Я не селебрити, я просто танцор, который выполняет свою работу. Это работа на телевидении, а значит меня просто смотрят больше людей, чем другого танцора. Я так на себя смотрел.

Сегодня я воспринимаю слово “селебрити” немножко по-другому. После того как ты стал медийным человеком, на тебе лежит большая ответственность. Потому что к тому, что ты говоришь, прислушиваются люди, которые называются фанаты.

Если говорить за Америку и американцев, то здесь устали от СМИ и, мне кажется, перестали доверять.

Поэтому, когда я начал показывать войну, а я не репортер, не профессиональный человек, который работает в новостях, люди начали смотреть и понимали, что это (война в Украине — ред.) не фейк.

Я позволяю себе иногда выставить свою жену, когда она получила награду за свое дело, или своего сына, когда он сделал подарок на День матери. Я смотрю и не знаю, как это публиковать, ведь у меня в Instagram война.

— Помогает ли Instagram в благотворительности? Предлагают ли помощь?

— Я не прошу о помощи в Instagram. Ко мне обращаются в основном с просьбой о помощи обычные беженцы.

На счет организаций, которые с нами работают, это в основном мэры, губернаторы, люди, которые представляют округи, непосредственно Нью-Йорк, Нью-Джерси, где наша организация основана (Баранова 27 — ред.).

Мы знаем, как сделать так, чтобы это получило денежную поддержку.

Для меня главное, чтобы люди понимали, что это не быстрый процесс.

О благотворительной организации Баранова 27

— Расскажите о вашей организации Баранова 27. Как она появилась и чем занимается?

— Баранова 27 основала наша семья: папа, мама, брат Валентин и я. Мы в прошлом иммигранты из Украины. Баранова 27 — это адрес в Одессе, где мы с братом родились и выросли. Там родился и вырос мой папа. Этот адрес нам очень близок, мы поддерживаем свою культуру здесь (в США — ред.).

Я посещал Одессу и влюбился в неё заново.

Во время моего последнего визита, когда я познакомился с Даниелем Салемом, я познакомился с новой Одессой, опять проникся очень близкими чувствами к ней. Но хочу признаться, что назвать организацию Баранова 27 — это не моя идея. Это идея нашего папы с моим братом.

Они очень быстро это всё поставили на ноги, и я поддерживал организацию изначально, ведь находился в Украине. Наш отец — бизнесмен, он знает, как поставить логистику.

У моего папы болит сердце за эту войну, у нас всех оно болит, каждый день.

Поэтому мы делаем все — и растём, и растём. Мы предоставляем гуманитарную помощь не только в плане вещей, а также занимаемся переселенцами. И самое главное — мы отдаем себе отчёт, что это будет продолжаться долго. Это не ещё пару месяцев, это действительно длительный процесс.

Не только лечение Украины от вот этого рака, который представляет РФ, а также и реабилитация должна быть. Реабилитировать, возобновить, построить не только то, что было, но и новое — это должен быть длительный процесс. Поэтому наша организация сегодня отдает отчёт, что мы будем продолжать помогать и заниматься этим очень долго.

— Как доставляет помощь Баранова 27?

— Все, что мы доставляем из Америки — мы отправляем во Львов. Помощь приходит к двум организациям, которым мы доверяем. Мы знаем этих людей и что они дальше делают с этой гуманитарной помощью.

Во Львове есть также строительная организация, с которой мы познакомились и начали общаться насчет постройки поселения для беженцев. Для того чтобы у них была возможность остаться в Украине, а не ехать в чужую незнакомую страну, пока они не могут вернуться в свои дома.

Мы заказали первые десять домов. Это дома быстрой постройки — занимает примерно две недели. На втором этапе у нас в планах построить 250 домов. Потом это все может остаться и стать чем-то другим.

— Был ли у вас опыт в благотворительности?

— Я очень увлекся благотворительностью в последние 10–15 лет. Очень много поддерживаю организации, которые помогают детям.

Меня давно научили: если ты хочешь собрать миллион долларов, то нужно это сделать с каждого человека по доллару, а не с двух по 500 тысяч. Потому что тогда ты сможешь продолжать собирать, а те, кто давал по 500 тысяч, в следующий раз могут отказать.

— Рассказываете ли вы сыну о войне в Украине?

— Я не рассказываю. У нас приблизительно в то же время умерла рыбка, это была трагедия. Мы поняли, что мы не можем ему объяснить. Я не знаю, как начать тему войны и не думаю, что хочу.

Я не могу дождаться того момента, когда мы сойдем вместе с трапа самолёта в Украине.

Я всегда говорил: если ты знаешь историю, ты можешь правильные выводы делать и не совершать ошибок. Я думаю, что сейчас рассказывать пятилетнему ребёнку о войне, когда он растет в другой стране, наверное, не нужно. Но я буду объяснять исторические факты, для того, чтобы он знал, кто был агрессор. Ведь для меня Украина занимает очень важное место в жизни.

О помощи в Польше

— Расскажите о своем опыте в Польше. Как вы помогали там беженцам?

— Когда я выехал из Украины, я уже знал, что хочу вернуться как можно ближе, но мне нужна была причина. Чтобы я не просто появился и не знал, что делать.

Я воспользовался своей медийностью и через знакомых начал работать с Global Power Mission. Я полетел в Варшаву и на тот момент не знал, кто они и что делают. Но когда прилетел и увидел большой склад в Жешуве, я понял логистику. Я понял, что эта организация делает громадные вещи. Доставляет очень много гуманитарной помощи Украине.

Находясь рядом с ними, я учился этой логистике, этому процессу. Для того чтобы наша организация Баранова 27 тоже работала на высоком эффективном уровне.

Когда я был в Варшаве и Жешуве, я ездил в Медику. Это переход на границе Польши с Украиной. Это была очень серьёзная поездка, ведь я обещал одной женщине, с которой ехал, что вернусь и буду помогать.

Мы подружились, когда ехали из Киева. Она попросила пообещать, что я вернусь и буду на границе помогать. Я спрашивал: “Что я там буду делать?” Она сказала, что когда человек переходит границу и не знает, что делать, куда идти, но видит знакомое ему лицо, становиться легче. Она говорила, что когда увидела меня, это был первый раз, когда ей не хотелось плакать. Другие женщины, которые были рядом, согласились с ней.

Я понял, что могу помочь, и мне было важно сдержать своё обещание.

— Вы рассказываете о войне в Украине на американских каналах? Не надоела ли там тема Украины, люди продолжают помогать?

— Люди продолжают помогать и поддерживать. Те, которые понимают, что это надолго, а не те, кто помог одноразово. Но моя миссия не закончилась, и мы постоянно об этом напоминаем. С одной стороны, я бы хотел, например, чтобы тот же Инстаграм был похож на мое настроение. Но с другой стороны — это моя миссия, напоминать о том, что в Украине война.

Ведь это глобальные вещи, которые сказываются на обычных людях, например, нехватка зерна и т. д. Обычные люди — это как раз те, кто помогает Украине. Ведь, например, Мери из Небраски, которая переживает и поддерживает, дает сто долларов, а сегодня у неё подорожал бензин и уже нет у неё возможности их дать снова. Но наша организация та, что говорит: “Нам не нужно сто долларов, можешь дать один”.

Ведь с миру по нитке, как говорится. Нельзя просить у одного или двух большие суммы, а вот у каждого по доллару всегда найдется.

О планах после победы

— До войны вы говорили, что хотите продолжать роботу в Украине. Сейчас у вас есть какие-либо планы касательно работы после победы Украины?

— Планы есть. Мы разбавляем ими наше общение с Даниелем Салемом, Ваней Городецким. Ми говорим о тех вещах, которыми начали заниматься ещё до войны. У нас был один проект, который мы хотели реализовать и вот-вот выпустить, но не получалось. Это было, наверное, неправильное время.

Поэтому, когда будет мир, в первую минуту мы начнём думать, что можно сделать. Ведь сейчас я думаю о Мариуполе и о других городах. Очень переживаю за Одессу и хотел бы, чтобы с ней было все в порядке.

Я каждое утро просыпаюсь и проверяю все новости и сообщения.

Я очень хочу, чтобы простой украинец знал, что его поддерживают и когда хорошо, и когда плохо. Мы не забываем и пытаемся помочь.

Об украинцах

— Как считаете, в чем сила украинцев?

— Честно, об этом можно долго думать.

Это какая-то мифологическая нация людей. Всякие разные сказки про богатырей кажутся правдой!

Это какого-то определенного склада человек с чувством принадлежности к земле. Исторически это присутствует в некоторых нациях. Это напоминает каких-то древних майя. Или, например, атлантов, вот именно духом.

Украинцы имеют непобедимый дух. В них есть сочетания всех хороших качеств.

Есть вещи, которые присутсвуют в других нациях, но не так чтобы все вместе и в одном человеке.

Это не говоря о какой-то магии чернозема (смеется). Когда человек ощущает землю и ощущает принадлежность, это дорогого стоит, и этого человека нельзя победить. Это то, что сейчас наблюдает весь мир.

Я думаю, что ответ на вопрос связан с украинской землей. Весь украинцы защищают свою землю и принадлежность к ней. Ведь они могли бы уехать, но они защищают себя.

Украинские звезды кричат о войне в Украине по всему миру! Это видят другие всемирно известные певцы, актеры, кинорежиссеры и помогают. Недавно группа Антитіла записала песню с Эдом Шираном, которая бьет рекорды в Украине и некоторых странах Европы. Ранее Тарас Тополя в своем интервью рассказывал о сотрудничестве с Эдом Шираном и музыке во время войны.