Легендарные хиты Другої Ріки в подземке: в Днепре начали серию благотворительных концертов

Во время войны каждый гражданин Украины пытается помогать военным, как может. Не остаются в стороне и культурные деятели. В Днепре одноименный фестиваль вместе с Фондом Культурная столица начали серию благотворительных концертов. Открыла его группа Друга Ріка, которая на станции днепровского метрополитена исполнила свои самые известные хиты.
Для концерта в метро был выбран специальный репертуар — фронтмен группы Валерий Харчишин признается: в начале войны петь и выступать не хотелось. Но потом понял, что таким образом может помочь украинским армейцам, и организовал благотворительный тур. На концертах он собирает деньги для украинских военных.
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В частности, первая цель — собрать 18 тыс. евро на машину скорой помощи для отдельной бригады ТрО. Проект анонсировали несколько дней назад, и уже удалось собрать почти всю сумму.
Вход на концерты свободный, но пожертвовать средства может каждый. Также сбор средств будет проводиться во время прямой трансляции концерта.
Полное видео трансляции организаторы концерта опубликовали на Facebook.
Совместно с украинскими исполнителями такие концерты планируют проводить и дальше.
Украинские исполнители проводят благотворительные концерты и в поддержку беженцев и детей. Среди них Onuka и Pianoboy: читай о благотворительном концерте Я з тобою.