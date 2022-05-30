Розчулені глядачі, відомі зірки та зібрані гроші для України! Як минув концерт Save Ukraine #StopWar у Берліні

Уже вдруге від початку війни був організований благодійний концерт Save Ukraine #StopWar — телемарафон на підтримку України за участю іноземних виконавців у прямому ефірі.

Все для того, щоб підтримати Україну й зібрати необхідні кошти на її потреби.

Цей марафон став продовженням наймасштабнішого концерту, який транслювали 27 березня разом з Варшавою. Тоді на потреби України вдалося зібрати 40 млн грн.

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Всі гроші пішли на допомогу українцям у розв’язанні гуманітарної кризи.

Цього разу він пройшов 29 травня о 21:00 за Києвом та о 20:00 за Берліном, тобто одночасно відбувався у двох країнах.

Концерт Save Ukraine #StopWar тривав дві години й був ретрансльований телеканалами близько 20 країн світу. Також транслювали благодійний марафон різні стримінгові платформи та соцмережі.

Його метою було зібрати кошти для закупки медичного обладнання закладам охорони здоров’я, які надають допомогу пораненим та постраждалим цивільним і військовим внаслідок війни.

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Гроші автоматично перераховувалися на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров’я.

Реалізувати це вдалося за допомогою глобальної фандрейзингової платформи UNITED24.

Хто брав участь у концерті

Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, alyona alyona, гурт Kalush Orchestra як спеціальні гості та багато інших відомих виконавців.

Артисти концерту Save Ukraine #StopWar розчулили глядачів, коли разом зі Святославом Вакарчуком на одній берлінській сцені заспівали пісню Обійми мене.

Під час самого концерту між виступами виконавців до аудиторії зверталися різні політичні діячі, митці, волонтери, спортсмени з усієї планети з закликом підтримати Україну.

В Україні концерт транслювали усі медіа, що входять до телемарафону Єдині новини: 1+1, ICTV, Україна, Інтер, Рада, UA: Перший, а також телеканал ТЕТ.

Та українські артисти теж безупинно шукають можливості заробити для України, тому Тіна Кароль влаштовує благодійний тур.