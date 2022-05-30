Шоу-биз

Растроганные зрители, известные звезды и собранные деньги для Украины! Как прошел концерт Save Ukraine #StopWar в Берлине

Вероника Кононенко, практикантка сайта 30 мая 2022, 10:30
Save Ukraine - #StopWar
Фото: Getty Images

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