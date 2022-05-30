Растроганные зрители, известные звезды и собранные деньги для Украины! Как прошел концерт Save Ukraine #StopWar в Берлине

Уже во второй раз с начала войны был организован благотворительный концерт Save Ukraine #StopWar — телемарафон в поддержку Украины с участием иностранных исполнителей в прямом эфире.

Все для того, чтобы поддержать Украину и собрать необходимые средства на ее нужды.

Этот марафон стал продолжением самого масштабного концерта, который транслировали 27 марта вместе с Варшавой. Тогда на нужды Украины удалось собрать 40 млн грн.

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В этот раз он прошел 29 мая в 21:00 по Киеву и в 20:00 по Берлину, то есть одновременно проходил в двух странах.

Длился концерт Save Ukraine #StopWar два часа и был ретранслирован телеканалами около 20 стран мира. Также транслировали благотворительный марафон разные стриминговые платформы и соцсети.

Его целью было собрать средства для закупки медицинского оборудования учреждениям здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим гражданским и военным в результате войны.

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Деньги автоматически перечислялись на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Реализовать это удалось посредством глобальной фандрейзинговой платформы UNITED24.

Кто принимал участие в концерте

Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona, группа Kalush Orchestra как специальные гости и многие другие известные исполнители.

Артисты концерта Save Ukraine #StopWar растрогали зрителей, когда вместе со Святославом Вакарчуком на одной берлинской сцене спели песню Обійми мене.

Во время самого концерта между выступлениями исполнителей к аудитории обращались разные политические деятели, представители культуры, волонтеры, спортсмены со всей планеты с призывом поддержать Украину.

В Украине концерт транслировали все медиа, входящие в телемарафон Єдині новини: 1+1, ICTV, Україна, Інтер, Рада, UA: Перший, а также телеканал ТЕТ.

Но украинские артисты тоже постоянно ищут возможность заработать для Украины, поэтому Тина Кароль устраивает благотворительный тур.