Найбільша внесена сума була у криптовалюті! Притула про аукціон нагороди Євробачення гурту Kalush

Чотири дні тому стартував благодійний аукціон від ведучого, а на час війни — волонтера та організатора волонтерського штабу Сергія Притули й переможця Євробачення-2022 Олега Псюка, відомого під псевдонімом Kalush. Про це обоє розповіли на своїх сторінках в Instagram.

Предметами розіграшу стала рожева панама співака, а також кубок переможців Євробачення гурту Kalush — кришталевий мікрофон. А ціллю — зібрати для української армії 1 мільйон євро на закупівлю трьох безпілотників PD-2. Саме сьогодні, 29 травня відбудеться завершення аукціону, результати якого можна буде подивитися у прямому ефірі на всіх платформах Kalush і Притули.

Ось ця яскраво рожева панама стала легендарною, але це не єдиний лот нашого аукціону. Хлопці з Kalush зробили щось неймовірне: вперше за 66 років існування конкурсу Євробачення приз виставляється на аукціон, — каже Сергій Притула.

Розцінка доволі проста: за умовами аукціону, за панаму охочі мають віддати 200 гривень, або будь-яку суму, що кратна 200 — така собі лотерея, де чим більше білетів ти купуєш, тим вищий твій шанс на приз. Для Європи та США це — від 5 € чи сума, кратна п’яти.

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Кубок переможців пісенного конкурсу Євробачення оцінено як найбільший донат на благодійному аукціоні — тобто кубок дістанеться тому, хто віддасть на розіграші найбільшу суму. Наразі найбільша ставка, зізнається Сергій, зроблена у криптовалюті. 28 травня найвища ставка сягала 20 000 $.

Це навіть не розігрів, а хтось пробний камінчик просто закинув. Всі чекають до останніх хвилин.

Також Притула зазначив, що ні на секунду не сумнівається у реалізації кінцевої цілі — збору цілого мільйона доларів. За його словами, не було ще жодного проекту, який би не відгукнувся у серцях українців чи людей по всьому світу.

Він зізнається: такого ще не бачив ніколи в житті. Українці відгукуються моментально, збираючи колосальні суми.

Коли людям даєш конкретику та називаєш правильну задачу — вони охоче це роблять. Я низько кланяюся усім тим людям, що доєднуються до збору коштів для нашої армії.

До речі, учора Олег Псюк у своєму Instagram повідомив, що на допомогу армії шляхом аукціону зібрано уже 9 мільйонів 985 тисяч гривень.

Тож, як можна приєднатися до аукціону та взяти участь у розіграші панами Олега Псюка, в якій він співав легендарну Stefania на сцені Євробачення чи отримати найбільший приз конкурсу — кришталевий мікрофон гурту Kalush?

Як позмагатися за панаму Олега Псюка: Зайди на банку Monobank для розіграшу Можна перейти за посиланням, якщо не маєш картки. Зроби внесок від 200 грн 200 грн є стартовим внеском, за який можна виграти панаму. Ти можеш робити безліч внесків сумою 200 і більше гривень. Кількість квитків = кількості шансів отримати рожеву панаму.

Важливо: Якщо ти робиш внесок не з картки monobank, у коментарі до платежу додай свій номер телефону, щоб з тобою могли зв’язатися у разі виграшу панами. Як визначається переможець? Коли зупиниться розіграш – monobank з допомогою рандомайзера обере один випадковий внесок. Людина, що зробила цей внесок буде новим власником панами!

Проте головним призом є кубок переможців Євробачення 2022. Сергій Притула каже: тут іде чиста битва грошей, як на традиційному аукціоні.

Кубок отримає одна людина, яка зробить найбільшу ставку у криптовалюті або найбільший загальний внесок на банку від Monobank. Детальніше з інструкцією для участі у змаганнях за головний приз ти можеш прочитати за посиланням, яке дають Сергій Притула та Kalush.

А про історію головного аксесуару Kalush ми розповідали раніше — читай у матеріалі.