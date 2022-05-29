Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush

Четыре дня назад стартовал благотворительный аукцион от ведущего, а на время войны — волонтера и организатора волонтерского штаба Сергея Притулы и победителя Евровидения 2022 Олега Псюка, известного под псевдонимом Kalush. Об этом оба рассказали на своих страницах в Instagram.
Предметами розыгрыша стали розовая панама исполнителя, а также кубок победителей Евровидения группы Kalush — хрустальный микрофон. А целью — собрать для украинской армии 1 миллион евро на закупку трех беспилотников PD-2. Именно сегодня, 29 мая, состоится завершение аукциона, результаты которого можно будет посмотреть в прямом эфире на всех платформах Kalush и Притулы.
Вот эта ярко-розовая панама стала легендарной, но это не единственный лот нашего аукциона. Ребята из Kalush сделали что-то невероятное: впервые за 66 лет существования конкурса Евровидение приз выставляется на аукцион, — говорит Сергей Притула.
Вот эта ярко-розовая панама стала легендарной, но это не единственный лот нашего аукциона. Ребята из Kalush сделали что-то невероятное: впервые за 66 лет существования конкурса Евровидение приз выставляется на аукцион, — говорит Сергей Притула.
По условиям аукциона, желающие должны отдать 200 гривен, или любую сумму, кратную 200. Работает все, как лотерея, в которой чем больше билетов покупаешь — тем выше шанс выиграть приз. Для Европы и США это от 5 € или сумма, кратная пяти.
Кубок победителей песенного конкурса Евровидение оценен как самый большой донат на благотворительном аукционе — то есть кубок достанется тому, кто отдаст на розыгрыше наибольшую сумму. Наибольшая ставка, признается Сергей, сделана в криптовалюте. 28 мая самая высокая ставка достигала 20 000$.
Это даже не разогрев, а кто-то пробный камешек просто забросил. Все ждут до последних минут.
Это даже не разогрев, а кто-то пробный камешек просто забросил. Все ждут до последних минут.
Также Притула отметил, что ни на секунду не сомневается в реализации конечной цели — сбора целого миллиона долларов. По его словам, не было еще ни одного проекта, который не откликнулся бы в сердцах украинцев или людей по всему миру.
Instagram
Он признается: такого еще никогда в жизни не видел. Украинцы отзываются моментально, собирая колоссальные суммы.
Когда людям даешь конкретику и называешь правильную задачу, они охотно это делают. Я низко кланяюсь всем тем людям, которые присоединяются к сбору средств для нашей армии.
Когда людям даешь конкретику и называешь правильную задачу, они охотно это делают. Я низко кланяюсь всем тем людям, которые присоединяются к сбору средств для нашей армии.
Кстати, вчера Олег Псюк в своем Instagram сообщил, что на помощь армии путем аукциона собрано уже 9 миллионов 985 тысяч гривен.
Как можно присоединиться к аукциону и принять участие в розыгрыше панамки Олега Псюка, в которой он пел легендарную Stefania на сцене Евровидения или получить самый большой приз конкурса — хрустальный микрофон группы Kalush?
Как посоревноваться за розовую панаму Олега Псюка:
Можно перейти по ссылке, если нет карты.
200 грн это стартовый взнос, за который можно выиграть панаму. Ты можешь делать множество взносов в размере 200 и более гривен. Количество билетов = шансы получить розовую панаму.Важно: Если ти вносил средства не с карты monobank, в комментарии к платежу добавь свой номер телефона, чтобы с тобой могли связаться в случае выигрыша панамки.
Когда остановится розыгрыш – monobank с помощью рандомайзера выберет один случайный вклад. Человек, внесший этот вклад, станет новым владельцем панамы!
Однако главным призом является кубок победителей Евровидения 2022 года. Сергей Притула говорит: здесь идет чистая битва денег, как на традиционном аукционе.
Кубок получит один человек, который сделает самую большую ставку в криптовалюте или самый большой вклад на банке от Monobank. Подробнее с инструкцией по участию в соревнованиях за главный приз ты можешь ознакомиться по ссылке, которую дают Сергей Притула и Kalush.
А об истории главного аксессуара Kalush мы рассказывали раньше — читай в материале.