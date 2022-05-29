Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush

Четыре дня назад стартовал благотворительный аукцион от ведущего, а на время войны — волонтера и организатора волонтерского штаба Сергея Притулы и победителя Евровидения 2022 Олега Псюка, известного под псевдонимом Kalush. Об этом оба рассказали на своих страницах в Instagram.

Предметами розыгрыша стали розовая панама исполнителя, а также кубок победителей Евровидения группы Kalush — хрустальный микрофон. А целью — собрать для украинской армии 1 миллион евро на закупку трех беспилотников PD-2. Именно сегодня, 29 мая, состоится завершение аукциона, результаты которого можно будет посмотреть в прямом эфире на всех платформах Kalush и Притулы.

Вот эта ярко-розовая панама стала легендарной, но это не единственный лот нашего аукциона. Ребята из Kalush сделали что-то невероятное: впервые за 66 лет существования конкурса Евровидение приз выставляется на аукцион, — говорит Сергей Притула.

По условиям аукциона, желающие должны отдать 200 гривен, или любую сумму, кратную 200. Работает все, как лотерея, в которой чем больше билетов покупаешь — тем выше шанс выиграть приз. Для Европы и США это от 5 € или сумма, кратная пяти.

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Кубок победителей песенного конкурса Евровидение оценен как самый большой донат на благотворительном аукционе — то есть кубок достанется тому, кто отдаст на розыгрыше наибольшую сумму. Наибольшая ставка, признается Сергей, сделана в криптовалюте. 28 мая самая высокая ставка достигала 20 000$.

Это даже не разогрев, а кто-то пробный камешек просто забросил. Все ждут до последних минут.

Также Притула отметил, что ни на секунду не сомневается в реализации конечной цели — сбора целого миллиона долларов. По его словам, не было еще ни одного проекта, который не откликнулся бы в сердцах украинцев или людей по всему миру.

Он признается: такого еще никогда в жизни не видел. Украинцы отзываются моментально, собирая колоссальные суммы.

Когда людям даешь конкретику и называешь правильную задачу, они охотно это делают. Я низко кланяюсь всем тем людям, которые присоединяются к сбору средств для нашей армии.

Кстати, вчера Олег Псюк в своем Instagram сообщил, что на помощь армии путем аукциона собрано уже 9 миллионов 985 тысяч гривен.

Как можно присоединиться к аукциону и принять участие в розыгрыше панамки Олега Псюка, в которой он пел легендарную Stefania на сцене Евровидения или получить самый большой приз конкурса — хрустальный микрофон группы Kalush?

Как посоревноваться за розовую панаму Олега Псюка: Зайди на банке Monobank для розыгрыша Можно перейти по ссылке, если нет карты. Внеси вклад от 200 грн 200 грн это стартовый взнос, за который можно выиграть панаму. Ты можешь делать множество взносов в размере 200 и более гривен. Количество билетов = шансы получить розовую панаму.

Важно: Если ти вносил средства не с карты monobank, в комментарии к платежу добавь свой номер телефона, чтобы с тобой могли связаться в случае выигрыша панамки. Как определяется победитель? Когда остановится розыгрыш – monobank с помощью рандомайзера выберет один случайный вклад. Человек, внесший этот вклад, станет новым владельцем панамы!

Однако главным призом является кубок победителей Евровидения 2022 года. Сергей Притула говорит: здесь идет чистая битва денег, как на традиционном аукционе.

Кубок получит один человек, который сделает самую большую ставку в криптовалюте или самый большой вклад на банке от Monobank. Подробнее с инструкцией по участию в соревнованиях за главный приз ты можешь ознакомиться по ссылке, которую дают Сергей Притула и Kalush.

А об истории главного аксессуара Kalush мы рассказывали раньше — читай в материале.