Сучасні Робінгуди: Сергій Притула та Kalush Orchestra розігрують трофеї Євробачення

Вперше в історії наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення переможці виставляють на аукціон трофеї, щоб ще більше допомогти ЗСУ та наблизити перемогу України бодай на міліметр.

В реалізації цього благодійного аукціону лідеру гурту Kalush Orchestra Олегу Псюку допомагає телеведучий та волонтер Сергій Притула.

Виграй рожевий капелюх

Легендарний рожевий капелюх Олега Псюка може оселитися у тебе вдома й стати твоїм щасливим аксесуаром.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Все, що треба — донат, сума якого всього лише 200 грн, тобто €5. Що більше разів ти жертвуєш, то більше шансів на перемогу.

Адже в кінці розіграшу партнери з Монобанку допоможуть обрати переможця за допомогою рандомайзеру — спеціальної програми, що обирає випадкового переможця. Отже, у всіх рівні шанси виграти.

Якщо бажаєш взяти участь у розіграші, то просто перекажи необхідну суму на спеціальний благодійний рахунок Монобанку Сергія Притули. Після чого автоматично станеш учасником розіграшу.

Тобто можна не просто долучитися до волонтерського збору коштів, а й отримати приємний подарунок у вигляді рожевого капелюха Олега Псюка.

Навіть якщо не виграєш капелюха, то зробиш прекрасну справу, адже абсолютно всі зібрані кошти підуть на допомогу українській армії. Кожен донат може врятувати чиєсь життя на фронті.

Хочеш кубок Євробачення?

Втім, капелюх — не єдиний лот. Разом з ним розігрують статуетку, яку гурт отримав за перемогу на пісенному конкурсі Євробачення.

Кубок конкурсу Євробачення — кришталевий мікрофон — дістанеться тому, хто пожертвує найбільше у криптовалюті або традиційній валюті.

Якщо виграти капелюх може будь-хто, хто відправив 200 грн, то за кубок треба викласти чималу суму, щоб перебити ставки інших учасників.

Рахунок для участі в аукціоні кришталевого мікрофона:

ETH

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Участь у такому розіграші можуть брати люди з будь-якої країни.

На одному з подібних аукціонів, який влаштували для збору коштів на потреби України, взяв участь відомий голлівудський актор. Річард Гір продав на аукціоні власний Jaguar XK8, бо для України нічого не шкода.