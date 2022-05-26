Современные Робингуды: Сергей Притула и Kalush Orchestra разыгрывают трофеи Евровидения

Впервые в истории самого масштабного песенного конкурса Евровидения победители выставляют на аукцион трофеи, чтобы еще больше помочь ВСУ и приблизить победу Украины хотя бы на миллиметр.

В реализации этого благотворительного аукциона лидеру группы Kalush Orchestra Олегу Псюку помогает телеведущий и волонтер Сергей Притула.

Выиграй розовую панаму

Легендарная розовая панама Олега Псюка может поселиться у тебя дома и стать твоим счастливым аксессуаром.

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Все, что нужно — донат, сумма которого всего 200 грн, то есть €5. Чем больше ты жертвуешь, тем больше шансов на победу.

Ведь в конце розыгрыша партнеры из Монобанка помогут выбрать победителя с помощью рандомайзера — специальной программы, выбирающей случайного победителя. Таким образом, у всех равные шансы на победу.

Если желаешь принять участие в розыгрыше, то просто переведи необходимую сумму на специальный благотворительный счет Монобанка Сергея Притулы. После чего автоматически станешь участником розыгрыша.

Таким образом, можно не просто приобщиться к волонтерскому сбору средств, но и получить приятный подарок в виде розовой панамы Олега Псюка.

Даже если не выиграешь панаму, то сделаешь прекрасное дело, ведь абсолютно все собранные средства пойдут на помощь украинской армии. Каждый донат может спасти чью-то жизнь на фронте.

Хочешь кубок Евровидения?

Впрочем, розовая панама — не единственный лот. Вместе с ней разыгрывают статуэтку, которую группа получила за победу на песенном конкурсе Евровидение.

Кубок конкурса Евровидение — хрустальный микрофон — достанется тому, кто пожертвует больше всего в криптовалюте или традиционной валюте.

Если выиграть панаму может любой, кто отправил 200 грн, то за кубок нужно выложить немалую сумму, чтобы перебить ставки других участников.

Счет для участия в аукционе хрустального микрофона:

ETH

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Участие в таком розыгрыше могут принимать люди из любой страны.

В одном из подобных аукционов, который устроили для сбора средств на нужды Украины, принял участие известный голливудский актер. Ричард Гир продал на аукционе свой Jaguar XK8, потому что для Украины ничего не жалко.