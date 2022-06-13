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Тала Калатай про “подвиги” РФ у Ґаґрах: ґвалтували й крали унітази, як і в Бучі

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Червня 2022, 22:00
Тала калатай
Фото: Instagram

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