Тала Калатай про “подвиги” РФ у Ґаґрах: ґвалтували й крали унітази, як і в Бучі

Всі ми пам’ятаємо війну в Грузії 2008 року, яка тривала п’ять днів. Тоді світ жахнувся від руйнівних наслідків дій армії РФ.

Однак це не єдина війна у Грузії, розв’язана Росією. На початку 90-х у Ґаґрах жив чоловік української акторки та телеведучої Тали Калатай.

На той час він був підлітком, однак встиг побачити, на які звірства здатна російська армія. Про ці події він одразу згадав на початку повномасштабного вторгнення в Україну й розповів дружині. А вона переповіла їх в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Тоді, так само, як і в Бучі, російські військові ґвалтували дівчат різного віку та крали цінності й різні речі з домівок грузинів.

Чоловік Тали бачив, як у 1991–1993 роках росіяни живцем спалили тисячі людей. Вони чинили справжні звірства й використовували голови убитих замість футбольного м’яча.

На стадіоні в Сухумі спалили його першу вчительку та лікаря його матері. Їх обклали шинами та спалили. Ми ж про це не знали, соцмереж не було. І Путіна тоді не було.

Але це означає тільки одне: такі подвиги Росія чинить незалежно від того, хто при владі. Тож відповідальність за сьогоднішню війну також лежить на народові Росії, який звик жити “під царем” і не звик зупиняти власних керманичів від жодних дій.

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Ба більше, акторка вважає, що саме народ Росії створив сучасного царя Путіна. А найбільший доказ того, що Росія потребує внутрішніх змін суспільства, є те, що звірства повторюються за кожної диктаторської влади: Сталіна, Єльцина, Путіна тощо.

Якщо зникне Путін, суспільство все одно залишиться. Потрібно, щоб імперія розпалася.

Не важливо, хто при владі: якщо суспільство й надалі буде зручним, то нічого не зміниться й нові обличчя нічого не вдіють.

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