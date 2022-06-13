Тала Калатай о “подвигах” РФ в Гаграх: насиловали и воровали унитазы, как и в Буче

Все мы помним войну в Грузии в 2008 году, которая длилась всего пять дней. Тогда мир ужаснулся от разрушительных последствий действий армии РФ.

Однако это не единственная война, развязанная в Грузии Россией. В начале 90-х в Гаграх жил муж украинской актрисы и телеведущей Талы Калатай. На тот момент он был подростком, однако успел увидеть, на какие зверства способна российская армия.

Он вспомнил об этом сразу же после начала полномасштабного вторжения и рассказал Тале, а она в свою очередь — журналистке Алине Доротюк в интервью.

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История повторяется

Тогда, так же, как и в Буче, российские военные насиловали девушек всех возрастов и выносили из дома все ценное, что нажили грузины.

Муж Талы видел, как в 1991–1993 годах россияне живьем сожгли тысячи человек. Они делали ужасные вещи и использовали головы убитых вместо футбольного мяча.

На стадионе в Сухуме сожгли его первую учительницу и врача матери. Их обложили шинами и сожгли. Мы же об этом не знали, соцсетей не было! И Путина тогда не было.

А это означает только одно: такие “подвиги” Россия совершает, независимо от того, кто у власти. Поэтому ответственность за сегодняшнюю войну также лежит на народе России, который привык жить “под царем” и не привык останавливать собственных вождей.

Более того, актриса считает, что именно народ России создал современного царя Путина. А лучшим доказательством того, что Россия нуждается во внутренних изменениях общества, является то, что зверства повторяются при каждой диктаторской власти: Сталине, Ельцине, Путине.

Если Путин исчезнет, общество все равно останется. Нужно, чтобы империя распалась.

Неважно, кто у власти: если общество и дальше будет удобным, то ничего не изменится и новые лица ничего не изменят.

После всех зверств, которые совершила с людьми Украины российская армия, необходимо длительное восстановление. Маша Ефросинина ранее рассказала о новой программе реабилитации для женщин и детей.