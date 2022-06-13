Шоу-биз

Тала Калатай о “подвигах” РФ в Гаграх: насиловали и воровали унитазы, как и в Буче

Вероника Кононенко, практикантка сайта 13 июня 2022, 22:00
Тала калатай
Фото: Instagram

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