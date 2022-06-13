Я Росію називала ворогом і завжди це розуміла — Ніно Катамадзе про підтримку України та початок повномасштабної війни

Дедалі більше відомих людей підтримують Україну, а солдати різних країн воюють за нас на фронті. Одними з наших друзів стали грузини: вони воюють з нами пліч-о-пліч у війську, звичайні люди виходили на протести в Батумі, а грузинські артисти голосно заявляють про підтримку України.

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе розповіла про підтримку України під час війни, волонтерство та творчість.

Про початок війни

Артистка розповіла, що про початок повномасштабної війни дізналася вдома, в Грузії. Там вона відразу долучилася до волонтерської діяльності.

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— Те, що сталося, і те, що я відчуваю, неможливо передати словами. Це жах, було соромно, що жива! Це не почуття провини, а співчуття тому болю, який переживають мами, — сказала співачка.

Ніно Катамадзе розповіла, що життя кардинально змінилося, вся Грузія намагалася стати корисною у перші дні.

До цього не підготуєшся, ніхто не знав, як поводитися навіть. Це були сльози, бажання просто підтримувати, — сказала Ніно.

Грузинська співачка приїхала в Україну на початку червня. Вона хотіла продемонструвати свою підтримку, а також показати, що любов і вірність — це дія.

Про ставлення до росіян

Під час свого інтерв’ю співачка зазначила, що завжди розуміла, що Росія — агресор. Вона також наголошує: у цій війні винен весь російський народ, не тільки президент.

Я Росію називала ворогом і завжди розуміла це. Одна людина не робить політику, не будує країну.

Держава — це схема. Держава і наше соціальне життя схожі на нас. Якщо серце чи печінка не працюють, то й весь життєвий цикл не працюватиме. Весь світ знає, що Росія — агресор. Роками ходять, розмовляють, та і що? Щоб побудувати правильні інститути, хоча б п’ять поколінь мають зрости у вільній правильній країні!

Якщо вони воюють, то проблема всередині країни, — заявила співачка.

Артистка наголосила на тому, що Україна воює за весь світ, а жителі нашої країни щодня демонструють свою сміливість.

— Ця страшна війна — виклик і моєму особистому життю. Я точно знаю і можу відповідати за своїх друзів: скільки можемо і скільки буде сили — ми боротимемося разом із вами. Україна воює за весь світ! Усі звикли, що інші люди відповідають. Народ своєю сміливістю показав свій характер і що означає бути українцем.

Я вірю, що ми переможемо, на землі має право жити тільки світла сторона — любов, підтримка одне одного, дбайливе ставлення.

У нас вийде побудувати країну, яка буде прикладом для майбутніх поколінь, — зазначила Ніно Катамадзе.

Грузинський народ дійсно проявив неабияку підтримку. Раніше ми розповідали історію Надіма Хмаладзе, що воює на боці України. Чоловік навіть отримав поранення під час визволення Київщини.