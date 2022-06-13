Я Россию называла врагом и всегда понимала это — Нино Катамадзе о поддержке Украины и начале полномасштабной войны

Все больше и больше известных людей поддерживают Украину, а солдаты разных стран воюют за нас на фронте. Одними из наших друзей стали грузины: они воюют с нами бок о бок в армии, простые люди выходят на протесты в Батуми, а грузинские артисты громко заявляют о поддержке Украины.

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе рассказала о поддержке Украины во время войны, волонтерстве и отношении к россиянам.

О начале войны

Артистка рассказала, что о начале полномасштабной войны узнала дома, в Грузии. Там она сразу приобщилась к волонтерской деятельности.

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— То, что случилось, и то, что я чувствую, невозможно передать словами. Это ужас, было стыдно, что жива! Это не чувство вины, а сочувствие той боли, которую переживают мамы, — сказала певица.

Нино Катамадзе рассказала, что жизнь кардинально изменилась, вся Грузия пыталась стать полезной в первые дни.

К этому не подготовишься, никто не знал, как себя вести. Это были слезы, желание просто поддерживать, — сказала Нино.

Грузинская певица приехала в Украину в начале июня, она хотела продемонстрировать свою поддержку, а также показать, что любовь и верность — это действие.

Об отношении к россиянам

В ходе интервью певица отметила, что всегда понимала, что Россия — агрессор. Она также отмечает: в войне виноват весь российский народ, не только президент.

Я называла Россию врагом и всегда понимала это. Один человек не делает политику, не строит страну.

Государство — это схема. Государство и наша социальная жизнь похожи на нас. Если сердце или печень не работают, то весь жизненный цикл не будет работать. Весь мир знает, что Россия — агрессор. Годами ходят, разговаривают, ну и что? Чтобы построить правильные институты, хотя бы пять поколений должны вырасти в свободной правильной стране!

Если они воюют, то проблема внутри страны, — сказала певица.

Артистка отметила, что Украина воюет за весь мир, а жители нашей страны ежедневно демонстрируют свою смелость.

— Эта страшная война — вызов и для моей личной жизни. Я точно знаю и могу отвечать за своих друзей, сколько можем и сколько будет сил — мы будем бороться вместе с вами. Украина воюет за весь мир. Все привыкли, что другие отвечают. Народ своей смелостью показал свой характер и что значит быть украинцем.

Я верю, что мы победим, на земле имеет право жить только светлая сторона — любовь, поддержка друг друга, бережное отношение.

У нас получится построить страну, которая станет примером для будущих поколений, — отметила Нино Катамадзе.

Грузинский народ действительно оказал большую поддержку. Ранее мы рассказывали историю Надима Хмаладзе, воюющего на стороне Украины. Мужчина даже получил ранения при освобождении Киевской области.

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