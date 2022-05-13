Это наш долг чести! Как 57-летний Надим из Грузии воюет на стороне Украины

Он воевал в Абхазии в начале 1990-х, его сыновья защищали независимость Грузии в 2008. Теперь Надим Хмаладзе приехал бороться с оккупантами в Украине.
Добровольцы из Грузии были едва ли не самыми первыми членами интернационального легиона, воюющего за независимость и целостность нашей страны. Надим был в первой шестерке грузинских воинов.
Мужчина участвовал в освобождении Ирпеня, Бучи, Бородянки и Гостомеля. Недалеко от аэродрома получил ранение и проходит реабилитацию в столице.
Надим оставил свой гостиничный бизнес в Тбилиси, и вместе с пятью собратьями первого марта отправился в Украину. Через три дня уже получил экипировку и оружие и отправился бороться с оккупантами в Ирпене.
Они боятся сражаться в боях с украинцами, с нами, так скажем. Сейчас я тоже украинец.
Они боятся сражаться в боях с украинцами, с нами, так скажем. Сейчас я тоже украинец.
Несмотря на возраст и 20 килограммов экипировки, Надим не терял темп и всегда шел впереди. Из-за этих качеств товарищи дали ему позывной Акела.
На вопрос: “Почему решил помогать Украине?”, бывший разведчик вспоминает бои за Абхазию.
— Вместе с нами воевали тогда украинские “западенцы”. Ни один, не два — много. Они нам помогали. Они с сыновьями они с сыновьями воевали против России.
Поэтому Надим говорит, что сейчас сражаться с Украиной против российских оккупантов — долг чести.
Поэтому Надим говорит, что сейчас сражаться с Украиной против российских оккупантов — долг чести.
Ранение химическим оружием грузинский собрат получил в начале апреля возле Гостомеля, и впереди долгая реабилитация. Повреждение получили много внутренних органов, но и без оружия в руках мужчина помогает украинцам.
В интернациональном легионе на стороне Украины воюют люди из разных уголков планеты. Ранее мы рассказывали историю американского военного Малькома Нэнса, уверенного в победе Украины.