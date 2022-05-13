Це наш борг честі! Як 57-річний Надім з Грузії воює на стороні України

Він воював у Абхазії на початку 1990-х, його сини захищали незалежність Грузії у 2008. Тепер Надім Хмаладзе приїхав боротися з окупантами в Україну.

Добровольці з Грузії були чи не найпершими членами інтернаціонального легіону, який воює за незалежність та цілісність нашої країни. Надім був у першій шістці грузинських воїнів.

Чоловік брав участь у визволенні Ірпеня, Бучі, Бородянки та Гостомеля. Неподалік аеродрому отримав поранення і проходить реабілітацію у столиці.

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Надім залишив свій готельний бізнес у Тбілісі та разом із п’ятьма побратимами першого березня вирушив в Україну. Через три дні вже отримав екіпіровку та зброю і вирушив боротися з окупантами в Ірпінь.

Вони бояться боротися у боях з українцями, з нами, так скажемо. Зараз я також українець.

Попри вік та 20 кілограмів екіпіровки, Надім не втрачав темп та завжди йшов попереду. Через ці якості товариші дали йому позивний Акела.

На питання: “Чому вирішив допомагати Україні?”, колишній розвідник згадує бої за Абхазію.

— Разом з нами тоді воювали українські “западенці”. Ні один, не два — багато. Вони нам тоді допомагали. Вони з синами воювали проти Росії.

Тож Надім каже, що нині битися з Україною проти російських окупантів — борг честі.

Поранення хімічною зброєю грузинський побратим отримав на початку квітня біля Гостомеля, тож попереду довга реабілітація. Пошкодження зазнало багато внутрішніх органів, але без зброї в руках чоловік допомагає українцям.

В інтернаціональному легіоні на боці Україну воюють люди з різних куточків планети. Раніше ми розповідали історію американського військового Малькома Ненса, що впевнений у перемозі України.