Пытать и убивать — типичный почерк россиян: под Бучей найдена еще одна братская могила

Очередную братскую могилу нашли в лесу вблизи Бучи. Семь мужчин, вероятнее всего гражданских, пролежали здесь с марта.

Прежде чем убить, российские оккупанты их пытали. Во всех прострелены колени и связанные руки, – сообщает украинская полиция.

В лесу вблизи села Мироцкое, недалеко от Бучи, стояли российские военные. Населенный пункт был месяц оккупирован. За это время захватчики убили 14 местных жителей.

Также были оккупированы почти все окрестные населенные пункты. Теперь местные помогают найти захоронения.

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Недавно были обнаружены еще две могилы возле села Мироцкое. В первой – мужчина. По словам криминалистов, ему было лет сорок. Через несколько шагов – вторая могила.

Сначала правоохранители считали, что во второй яме четыре тела, но уже во время эксгумации оказалось, что больше – шесть человек. Все мужчины, которым было 30-50 лет.

У них тоже всех связаны руки, прострелены колени и виски. Документов у них нет. Российские военные традиционно забрали все, что помогло бы идентифицировать жертву.

После всех зверств, которые совершала российская армия в Украине, нашему населению просто необходимо восстановление. Читай, что Маша Ефросинина рассказала о новой программе реабилитации для женщин и детей Украины.