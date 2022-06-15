Боятся ВСУ, как черта, и не хотят возвращаться воевать в Украину. Новые перехваченные разговоры оккупантов

Российские военные массово отказываются от участия в боевых действиях и как черта боятся украинских защитников. Идти в открытый бой с украинскими военными большинство оккупантов не желает.
Об этом захватчики откровенно рассказывают в телефонных разговорах, которые перехватывает СБУ. Поэтому российские власти прибегают к новым методам привлечения боевиков.
Оккупант: — У нас очень много отказалось воевать. В бой из всего батальона пошло 30 человек. Кто-то ранен, кто-то “200”, кто-то отказался. Всего 30 человек было, представляешь?
В зависимости от типа войска батальон насчитывает от 300 до 900 человек.
Незамысловатые математические расчеты демонстрируют, что против ВСУ готов воевать один из десяти оккупантов.
Незамысловатые математические расчеты демонстрируют, что против ВСУ готов воевать один из десяти оккупантов.
Еще хуже ситуация в рядах 64 отдельной мотострелковой ВС РФ. Это именно та бригада, которая совершала ужасные зверства в Буче, кадры которых шокировали весь мир.
В перехваченном украинской разведкой разговоре офицеры этого формирования признаются, что желающих вернуться снова воевать в Украину очень мало.
Оккупант: — У нас тех, кто отказывается (воевать — ред.), просто море!
Собеседник: — Я не знаю, как 366 человек набрать.
Оккупант: — Вообще все пустое?
Собеседник: — Да, конечно! Здесь около 150 человек, которые отказываются. Тех, кто возвращается, никто не обвиняет. Кто захочет второй раз в такой ад?
Поэтому российские власти прибегают к привычным манипуляциям. Соблазнить боевиков пытаются деньгами, правда, платить обещают в рублях. Ведь доллары, которыми обещали платить оккупантам в начале полномасштабного вторжения, уже в дефиците.
Российские военные продолжают совершать преступления против мирного населения и из ракет стрелять по домам украинцев. Ранее Вікна разбирались, можно ли перевоспитать россиян и почему русские поддерживают Путина. Читай эксклюзивный разбор с историком по ссылке.
Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!