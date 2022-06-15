Украина

Боятся ВСУ, как черта, и не хотят возвращаться воевать в Украину. Новые перехваченные разговоры оккупантов

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 15 июня 2022, 23:00

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