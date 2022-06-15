Боятся ВСУ, как черта, и не хотят возвращаться воевать в Украину. Новые перехваченные разговоры оккупантов

Российские военные массово отказываются от участия в боевых действиях и как черта боятся украинских защитников. Идти в открытый бой с украинскими военными большинство оккупантов не желает.

Об этом захватчики откровенно рассказывают в телефонных разговорах, которые перехватывает СБУ. Поэтому российские власти прибегают к новым методам привлечения боевиков.

Оккупант: — У нас очень много отказалось воевать. В бой из всего батальона пошло 30 человек. Кто-то ранен, кто-то “200”, кто-то отказался. Всего 30 человек было, представляешь?

Сейчас также смотрят

В зависимости от типа войска батальон насчитывает от 300 до 900 человек.

Незамысловатые математические расчеты демонстрируют, что против ВСУ готов воевать один из десяти оккупантов.

Еще хуже ситуация в рядах 64 отдельной мотострелковой ВС РФ. Это именно та бригада, которая совершала ужасные зверства в Буче, кадры которых шокировали весь мир.

В перехваченном украинской разведкой разговоре офицеры этого формирования признаются, что желающих вернуться снова воевать в Украину очень мало.

Оккупант: — У нас тех, кто отказывается (воевать — ред.), просто море!

Собеседник: — Я не знаю, как 366 человек набрать.

Оккупант: — Вообще все пустое?

Собеседник: — Да, конечно! Здесь около 150 человек, которые отказываются. Тех, кто возвращается, никто не обвиняет. Кто захочет второй раз в такой ад?

Поэтому российские власти прибегают к привычным манипуляциям. Соблазнить боевиков пытаются деньгами, правда, платить обещают в рублях. Ведь доллары, которыми обещали платить оккупантам в начале полномасштабного вторжения, уже в дефиците.

Российские военные продолжают совершать преступления против мирного населения и из ракет стрелять по домам украинцев. Ранее Вікна разбирались, можно ли перевоспитать россиян и почему русские поддерживают Путина. Читай эксклюзивный разбор с историком по ссылке.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!