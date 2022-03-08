Вбивають заради розваги! Звірства Росії на Запоріжжі та спротив населення

Ситуація на Запоріжжі лишається складною: загарбники, за даними розвідки, перегруповуються задля подальшого наступу на обласний центр.

Тамтешні містечка: Пологи, Василівка, Токмак, Енергодар, Бердянськ та Мелітополь – під тимчасовою окупацією.

У Мелітополі, за даними Генштабу, ворог поспіхом лагодить злітно-посадкову смугу аеродрому.

Також російські нелюди вчиняють звірства, за прикладом нацистів під час Другої світової. Вбивають заради розваги.

Більше про ситуацію у Запорізькій області — дивіться онлайн у сюжеті Андрія Почтєва.