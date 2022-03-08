Убивают ради развлечения! Зверства России в Запорожье и сопротивление населения

Ситуация в Запорожье остается сложной: захватчики, по данным разведки, перегруппируются для дальнейшего наступления на областной центр.
Местные городки: Роды, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь – под временной оккупацией.
Местные городки: Роды, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь – под временной оккупацией.
В Мелитополе, по данным Генштаба, враг спешно чинит взлетно-посадочную полосу аэродрома.
Также русские изверги совершают зверства, по примеру нацистов во время Второй мировой. Убивают развлечения ради.
Больше о ситуации в Запорожской области – смотрите онлайн в сюжете Андрея Почтева.