Убивают ради развлечения! Зверства России в Запорожье и сопротивление населения

Ситуация в Запорожье остается сложной: захватчики, по данным разведки, перегруппируются для дальнейшего наступления на областной центр.

Местные городки: Роды, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь – под временной оккупацией.

В Мелитополе, по данным Генштаба, враг спешно чинит взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Также русские изверги совершают зверства, по примеру нацистов во время Второй мировой. Убивают развлечения ради.

Больше о ситуации в Запорожской области – смотрите онлайн в сюжете Андрея Почтева.