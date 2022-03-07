Сильне звернення Зеленського. Про спротив, страшний сон Росії та повернення українських миротворців

Традиційно президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 12 дня війни та пояснив, чому важливо продовжувати спротив та посилювати свої позиції.

Ми звикли говорити, що понеділок – день важкий. Проте в країні війна, тож кожен день понеділок.

Володимир Зеленський говорить, що зараз ми працюємо саме там, де необхідно.

Ми робимо свій внесок у нашу перемогу, яка обов’язково буде. Президент наголошує, що усі ми воюємо.

Силою зброї та силою нашої армії. Силою слова і нашої дипломатії.

Про загальний спротив

– Погляньте сьогодні на нашу країну, — продовжує Зеленський.

Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцький, Херсон і Старобільськ. Всюди люди захищали себе, хоч у них і немає там зброї.

Проте у них є хоробрість та гідність, а отже і здатність заявити про свої права. Сказати, що я не віддам своє місто, свою громаду та свою Україну.

Кожен українець та українка, хто протестуватиме проти окупантів – герої.

Ми кричимо на окупантів разом з вами. І стоїмо на площах та вулицях разом з вами. Ви не відступаєте і ми не відступаємо.

Той, хто говорив про те, що ми один народ, точно не розраховував на таку потужну реакцію.

На півдні Україні розгорнувся такий національний рух та потужний прояв українськості, який ми там ще ніколи не бачили. І який для Росії як страшний сон.

Кожен день спротиву створює для нас кращі умови та сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє у мирі.

Повернення миротворців

Окрім того, Володимир Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців з усього світу.

Тепер українські високопрофесійні воїни повернуться в Україну разом з обладнанням для посилення української армії у відсічі російській агресії.

Нагадаємо, прем’єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, як Уряд підтримуватиме бізнес під час війни.