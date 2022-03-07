Сильное обращение Зеленского. О сопротивлении, страшном сне России и возвращении украинских миротворцев

Традиционно президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 12-го дня войны и объяснил, почему важно продолжать сопротивление и усиливать свои позиции.

Мы привыкли говорить, что понедельник – трудный день. Но в стране война и каждый день понедельник.

Владимир Зеленский говорит, что сейчас мы работаем именно там, где нужно. Мы вносим свой вклад в нашу победу, которая обязательно будет. Президент отмечает, что все мы воюем.

Силой оружия и силой нашей армии. Силой слова и нашей дипломатии.

Об общем сопротивлении

— Взгляните сегодня на нашу страну, — продолжает Зеленский.

Чаплинка, Мелитополь, Токмак, Новотроицкий, Херсон и Старобельск. Всюду люди защищали себя, хоть у них и нет оружия.

Однако у них есть храбрость и достоинство, а значит, и способность заявить о своих правах. Сказать, что я не отдам свой город, свою общину и Украину.

Каждый украинец и украинка, кто будет протестовать против оккупантов – герои.

Мы кричим на оккупантов вместе с вами. И стоим на площадях и на улицах вместе с вами. Вы не отступаете и мы не отступаем.

Тот, кто говорил о том, что мы один народ, точно не рассчитывал на столь мощную реакцию.

На юге Украины развернулось такое национальное движение и мощное проявление украинскости, которое мы там еще никогда не видели. И каков для России как страшный сон.

Каждый день сопротивления создает нам лучшие условия и сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее в мире.

Возвращение миротворцев

Кроме того, Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира.

Теперь украинские высокопрофессиональные воины вернутся в Украину вместе с оборудованием для усиления украинской армии в отпоре российской агрессии.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, как Правительство будет поддерживать бизнес во время войны.