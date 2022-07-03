Россияне выжигают фосфорными бомбами пшеничные поля — что происходит в Запорожской области

В Запорожской области российские оккупанты бесстыдно используют запрещенные всеми международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы.
Сперва они бьют по жилым кварталам, а затем выжигают целые поля пшеницы. Все это собственными глазами видят воины, защищающие окрестности города Орехов в Запорожской области.
Фосфорные снаряды прожигают почти все, на что падают. Военные утверждают, что накануне жатвы рашисты принялись прицельно уничтожать плодородные украинские поля.
Летит кассета, она раскрывается в воздухе и из нее вылетает много магниевых сплавов, которые в небе зажигаются и засыпают большие площади, — объясняет военнослужащий ВСУ “Адвокат”.
Летит кассета, она раскрывается в воздухе и из нее вылетает много магниевых сплавов, которые в небе зажигаются и засыпают большие площади, — объясняет военнослужащий ВСУ “Адвокат”.
Украинские защитники дают достойный отпор врагу и фиксируют военные преступления россиян, чтобы в будущем эти доказательства использовались в суде против страны-агрессора.
Военные армии РФ не гнушаются убивать всех: и военных, и гражданских. Вдобавок, они хвастаются этим перед своими близкими. Слушай новые перехваченные разговоры оккупантов.
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