Україна

Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Липня 2022, 14:00

Більше відео
0:14:54
ситуація в Херсоні
З деякими громадами зв’язок повністю відсутній: яка зараз ситуація в окупованому Херсоні
Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя
Вгатили градами по будинках. Російська армія обстріляла Кривий Ріг, є жертви
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 9 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 липня
0:02:13
Добірка перехоплених розмов окупантів - загарбники хочуть додому
Поїхав би додому, щоб не повернутись на війну — перехоплена розмова окупанта з дружиною
Дивитись більше

Останні відео
0:14:54
ситуація в Херсоні

З деякими громадами зв’язок повністю відсутній: яка зараз ситуація в окупованому Херсоні
0:06:04
Сергій Грабський про ситуацію на фронті 09.07.2022
Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя
Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя
Нація переможців: за перший день Всесвітніх ігор у США українці здобули чотири медалі. Читай, хто приніс золото
Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя
Вгатили градами по будинках. Російська армія обстріляла Кривий Ріг, є жертви
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 9 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 липня
0:09:48
Олег Сенцов про одруження
Війна в фільмах проти війни в реальності: Сенцов про ситуацію на фронті та одруження
0:02:13
Добірка перехоплених розмов окупантів - загарбники хочуть додому
Поїхав би додому, щоб не повернутись на війну — перехоплена розмова окупанта з дружиною
0:16:50
Олена Зеленська про саміт у Києві
Відновлення людей важливіше за інфраструктуру: Зеленська про майбутній саміт перших леді та джентельменів
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Олексій Резніков про кількість захисників у ЗСУ
Скільки українців зараз захищають країну? Міністр оборони розкрив чисельність військових формувань
Більше відео
ситуація в Херсоні
Читати далі
З деякими громадами зв’язок повністю відсутній: яка зараз ситуація в окупованому Херсоні
Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя
Читати далі
Нація переможців: за перший день Всесвітніх ігор у США українці здобули чотири медалі. Читай, хто приніс золото

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь