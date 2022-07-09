Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя

Напередодні американський Інститут дослідження війни заявив, що росіяни взяли оперативну паузу й вперше за понад 130 днів не повідомляють про свої “територіальні успіхи”.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі телемарафону, що це означає та які найближчі плани росіян на фронті.

Що таке оперативна пауза

Оперативна пауза — тимчасове зниження інтенсивності бойових дій на окремій ділянці фронту або на операційному напрямку. Грабський підкреслює, що вона не означає повне припинення бойових дій.

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Основна мета такого ходу — дати можливість військам зосередитись, підтягнути резерви, перегрупуватись і продовжувати бойові дії.

Це час, коли противник ще остаточно не визначився зі своїми подальшими діями. Тому можливо все, — каже експерт.

Утім українцям розслаблятись не можна, адже росіяни ще мають достатній мобілізаційний потенціал та кількість озброєння.

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Плани агресора

Що ж до подальших планів ворога, то росіяни можуть спробувати розгорнути наступ на Запоріжжя, але він навряд чи буде ефективним.

І на це є кілька причин:

вдале географічне розташування Запоріжжя та великий розмір міста;

постачання нового озброєння Україні;

проблема росіян з логістикою та ремонтом своєї техніки.

Досвід історії показує, що після Другої світової війни ще жодне місто такого ж типу, як Запоріжжя, не бралось штурмом, — розповідає Грабський.

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