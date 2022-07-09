Гуманітарна криза, контрнаступ та нові прильоти у Чорнобаївці: яка ситуація у Херсонській області

Не минає жодного дня без думки про тимчасово окуповані території. Поки окупанти намагаються переконати мирне населення, що від них вже відмовилась законна влада і власний народ, українці продовжують вести боротьбу за кожне життя та кожен населений пункт.

Як виживають люди на тимчасово окупованих територіях Херсонської області розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Чоловік закликає мирне населення регіону виїжджати з області, якщо це можливо.

Проте якщо це неможливо, то варто готуватись до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу.

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Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна.

Проте виїхати жителям Херсонщини важко, оскільки жодного евакуаційного коридору не вдалось погодити за увесь період окупації. Загарбники роблять все, щоб люди не могли виїхати.

Наразі існує близько 40 блокпостів, щоб доїхати від Херсону до Запоріжжя. Окупанти мають списки людей, яких вони не будуть пропускати. Однак буває і так, що загарбники приймають рішення на місці й у найкращому випадку мирні жителі мусять повертатись додому.

Що у них (окупантів, – ред.) там у головах, ніхто не знає.

Також загарбники штучно створюють черги та пропускають машин лише кілька годин на добу. Увесь інший час люди вимушені стояти та чекати.

Проте на підконтрольній Україні території все готово, щоб приймати внутрішньо-переміщених осіб. У гуманітарних центрах готові надати прихисток, їжу та пояснити, як рухатись далі.

Та щойно росіяни дізнаються, що українська влада проводить евакуацію, то застосовують усі способи, щоб цього не допустити. Великі автобуси загарбники спеціально не пропускають, щоб не дати вивезти значну кількість людей з тимчасово окупованих територій.

Росіяни розуміють, що якщо допустити евакуацію, то на захоплених територіях вони лишаться одні.

Які умови життя на тимчасово окупованих територіях

Умови на тимчасово окупованих територіях не спрямовані на життя, а радше на виживання. Наразі у всій Херсонській області гуманітарна катастрофа.

Своєю чергою держава повністю виконує свої зобов’язання та робить усі соціальні виплати. Були певні затримки, але зараз питання вже вирішене.

Однак російські окупанти намагаються також знищити українську банківську систему та не дати державі робити виплати. Навіть блокування деяких месенджерів було спрямоване не лише на те, щоб люди не спілкувались, але й для того, щоб паралізувати інтернет-банкінг, який теж працює через ці застосунки.

Загарбники розуміють, що якщо люди будуть отримувати гроші, то зможуть вижити та намагатись втекти з-під окупації. Не будуть надавати власні дані та отримувати російські паспорти, тому що не доведеться бути у режимі виживання.

Фермерів окупанти намагаються залякати, спалити продукцію та поля — і таким чином схилити до співпраці, але ті все одно відмовляються та вивозять продукти на ринки.

Що стосується зв’язку, то мобільної мережі немає у деяких громадах, навіть на тих сім-картах, які роздавали російські загарбники.

Залізничне сполучення з Кримом в окупантів не вдалось поновити, оскільки наші люди так само відмовились від співпраці.

Освітян теж намагаються змусити співпрацювати, забирають з домівок та кидають у камери, особливо керівників шкіл та керівників управління освіти в громадах. Тих, хто погоджується, планують відправляти у Крим на перепідготовку для впровадження російської програми.

Медики наразі намагаються виїжджати, тому їх залишились одиниці на всю область.

Нові вибухи у Чорнобаївці

У Чорнобаївці сьогодні, 9 липня, українські військові знову завдали удару по ворожих військах. Як повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, горить склад боєприпасів.

Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію.

Радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук теж не зміг оминути увагою улюблений серіал українців про нищення ворожої армії.

Ще одним з важливих напрямків для російських окупантів залишається Запоріжжя. Попри всю активність на Донбасі, загарбники сподіваються захопити й цей регіон. Читай, що говорить військовий експерт Сергій Грабський про можливий наступ на Запоріжжя.

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