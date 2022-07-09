Гуманитарный кризис, контрнаступление и новые прилеты в Чернобаевке: какая ситуация в Херсонской области

Не проходит ни дня без мысли о временно оккупированных территориях. Пока оккупанты пытаются убедить мирное население, что от них уже отказались законная власть и собственный народ, украинцы продолжают вести борьбу за каждую жизнь и каждый населенный пункт.

Как выживают люди на временно оккупированных территориях Херсонской области, рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Мужчина призывает мирное население региона выезжать из области, если это возможно.

Однако если это невозможно, то следует готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду.

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Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война.

Однако уехать жителям Херсона трудно, поскольку ни одного эвакуационного коридора не удалось согласовать за весь период оккупации. Захватчики делают все, чтобы люди не могли выехать.

Сейчас существует около 40 блокпостов, чтобы доехать от Херсона до Запорожья. У оккупантов есть списки людей, которых они не будут пропускать. Однако бывает и так, что захватчики принимают решение на месте и в лучшем случае мирные жители должны возвращаться домой.

Что у них (оккупантов, – ред.) там в головах, никто не знает.

Также захватчики искусственно создают очереди и пропускают машины всего несколько часов в сутки. Все остальное время люди вынуждены стоять и ждать.

Однако на подконтрольной Украине территории все готово, чтобы принимать внутренне перемещенных лиц. В гуманитарных центрах готовы предоставить убежище, еду и объяснить, как двигаться дальше.

Но как только россияне узнают, что украинские власти проводят эвакуацию, применяют все способы, чтобы этого не допустить. Большие автобусы захватчики специально не пропускают, чтобы не дать вывезти значительное количество людей с временно оккупированных территорий.

Россияне понимают, что если допустить эвакуацию, то на захваченных территориях они останутся одни.

Какие условия жизни на временно оккупированных территориях

Условия на временно оккупированных территориях не направлены на жизнь, а скорее на выживание. В настоящее время во всей Херсонской области гуманитарная катастрофа.

В свою очередь государство полностью выполняет свои обязательства и производит все социальные выплаты. Были определенные задержки, но сейчас вопрос уже решен.

Однако российские оккупанты пытаются также уничтожить украинскую банковскую систему и не дать государству делать выплаты. Даже блокировка некоторых мессенджеров была направлена ​​не только на то, чтобы люди не общались, но и для того, чтобы парализовать интернет-банкинг, тоже работающий через эти приложения.

Захватчики понимают, что если люди будут получать деньги, то смогут выжить и пытаться сбежать из-под оккупации. Не будут предоставлять свои данные и получать российские паспорта, потому что не придется быть в режиме выживания.

Фермеров оккупанты пытаются запугать, сжечь продукцию и поля и таким образом склонить к сотрудничеству, но те все равно отказываются и вывозят продукты на рынки.

Что касается связи, то мобильной сети нет в некоторых общинах, даже на тех сим-картах, которые раздавали российские захватчики.

Железнодорожное сообщение с Крымом оккупантам не удалось восстановить, поскольку наши люди так же отказались от сотрудничества.

Педагогов тоже пытаются заставить сотрудничать, забирают из домов и бросают в камеры, особенно руководителей школ и руководителей управления образования в общинах. Соглашающихся планируют отправлять в Крым на переподготовку для внедрения российской программы.

Медики пытаются выезжать, поэтому их остались единицы на всю область.

Новые взрывы в Чернобаевке

В Чернобаевке сегодня, 9 июля, украинские военные снова нанесли удар по вражеским войскам. Как сообщил советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань, горит склад боеприпасов.

Очевидцы в Херсоне сообщают о длительной детонации.

Советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук тоже не смог обойти вниманием любимый сериал украинцев об уничтожении вражеской армии.

Еще одним из важных направлений для российских оккупантов остается Запорожье. При всей активности на Донбассе, захватчики надеются захватить и этот регион. Читай, что говорит военный эксперт Сергей Грабский о возможном наступлении на Запорожье.

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