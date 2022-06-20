Україна

Майже всіх місцевих сприймають за ворогів! Історії херсонців, які постраждали від окупантів

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 20 Червня 2022, 22:00

Більше відео
0:03:16
Обстріл окупантами господарств
Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства
Які партії забороноли в Україні
В Україні припнили діяльність ОПЗЖ — які ще проросійські партії під забороною
Стамбульська конвенція
Проти насилля та дискримінації: ВР ратифікувала Стамбульську конвенцію. Що вона означає
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Сім блоків реформ — які зміни відбудуться з Україною після омріяного кандидатства в ЄС
Дивитись більше

Останні відео
0:06:13
Історії херсонців, які постраждали від окупантів

Майже всіх місцевих сприймають за ворогів! Історії херсонців, які постраждали від окупантів
0:03:16
Обстріл окупантами господарств
Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства
0:06:11
Реформа бомбосховищ в Україні
Чи можливо модернізувати бомбосховища в Україні? Розповідаємо про реформу укриттів
Які партії забороноли в Україні
В Україні припнили діяльність ОПЗЖ — які ще проросійські партії під забороною
0:03:31
На що росіяни перетворили Добропарк, що на Київщині
Вціліли лише рослини: на що росіяни перетворили Добропарк
Стамбульська конвенція
Проти насилля та дискримінації: ВР ратифікувала Стамбульську конвенцію. Що вона означає
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Сім блоків реформ — які зміни відбудуться з Україною після омріяного кандидатства в ЄС
0:05:40
Сім'я військового з полку Азов
Чоловік, тато й зять у полоні — дружина бійця Азова розповіла, як вона та діти переживають розлуку
Всесвітній день біженців
Рекордна кількість переміщених у світі! Цьогоріч Всесвітній день біженців торкнувся й України
0:04:55
Відшкодування власникам зруйнованого майна
Відшкодування власникам зруйнованого майна: як правильно подати заявку
Більше відео
Обстріл окупантами господарств
Читати далі
Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь