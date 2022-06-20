Майже всіх місцевих сприймають за ворогів! Історії херсонців, які постраждали від окупантів

Херсонщина в окупації з перших днів війни. За весь час там не було жодного зеленого чи гуманітарного коридору.

Люди зникають щодня, їх катують і вбивають. Лише офіційно в регіоні зникли безвісти майже 250 осіб. Щодня їхня кількість зростає. Люди живуть у страху, чи не приїдуть завтра за ними.

Можуть прийти о п’ятій ранку з обшуком, забрати людей і зникнути безвісти, — розповідає жителька Херсона.

Тим, хто залишився в регіоні, бракує продуктів та ліків. Уже кілька тижнів немає українського зв‘язку. А щоб вибратися з цього пекла, доводиться йти мінними полями.

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