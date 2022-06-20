Украина

Почти всех местных считают за врагов! Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 20 июня 2022, 22:00

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