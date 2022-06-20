Почти всех местных считают за врагов! Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов

Херсонская область в оккупации с первых дней войны. За все время там не было ни одного зеленого или гуманитарного коридора.

Люди исчезают каждый день, их пытают и убивают. Только официально в регионе пропали без вести почти 250 человек. Каждый день это количество растет. Люди живут в страхе, не придут ли завтра за ними.

Могут прийти в пять утра с обыском, забрать людей и пропасть без вести, — рассказывает жительница Херсона.

Тем, кто остался в регионе, не хватает продуктов и лекарств. В области уже несколько недель нет украинской связи. А чтобы выбраться из этого ада, приходится идти по минным полям.

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